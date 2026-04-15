Трамп заявил, что операция США против Ирана близка к завершению

Президент США Дональд Трамп заявил, что операция против Ирана находится на финальной стадии. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News.

«Думаю, здесь всё близко к завершению. Я расцениваю ситуацию как очень близкую к завершению… Но мы ещё не закончили», — отметил глава Белого дома.

Ранее журналистка Fox News Мария Бартиромо по итогам беседы с Трампом заявляла, что он якобы сообщил о завершении операции. По её словам, президент сказал: «это завершилось». Таким образом, в публичных заявлениях прозвучали разные оценки текущего статуса операции.