В Иране заявили, что ждут ответа США на план прекращения огня

Иран направил США план соглашения об окончательном прекращении огня через пакистанских посредников и теперь ждёт официального ответа. Об этом заявил заместитель главы МИД исламской республики Казем Гарибабади, пишет ТАСС в субботу, 2 мая.

Гарибабади отметил, что после передачи документа решение остаётся за Вашингтоном: «Выбор между дипломатией и продолжением конфронтации — за США». По его словам, Тегеран подготовил предложение, которое должно привести к полноценному прекращению боевых действий.  

Замглавы МИД подчеркнул, что Иран готов к любому развитию ситуации, однако сохраняет недоверие к американской стороне. Заявление дипломата было распространено иранским гостелевидением.

Администрация Дональда Трампа официально уведомила американских законодателей о том, что считает конфликт с Ираном завершённым.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
