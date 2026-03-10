США заявили об ударах по десяткам кораблей и тысячам целей Ирана

За первые 10 дней операции «Эпическая ярость» в Иране поразили более 5 тысяч целей. Об этом говорится в заявлении Центрального командования Вооружённых сил США и опубликованной инфографике.

По версии американской стороны, удары наносят по военным объектам и связанной с ними инфраструктуре. В материалах говорится, что среди целей были командные пункты, здания Корпуса стражей исламской революции, разведывательные объекты, системы ПВО, позиции баллистических и противокорабельных ракет, корабли и подлодки ВМС Ирана, узлы военной связи, а также объекты, где производят ракеты и беспилотники.

В Штатах также заявили, что американские силы повредили или уничтожили более 50 иранских военных кораблей. В каком состоянии после этих ударов находится флот республики, не уточняется. Власти Ирана информацию о потерях флота также не комментируют.

До этого американские власти подробно рассказывали только об одной атаке. По их данным, у берегов Шри-Ланки подлодка потопила иранский фрегат Dena. В Тегеране, в свою очередь, утверждали, что корабль возвращался с учений без боекомплекта.