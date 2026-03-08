США попросили Россию не передавать Ирану разведданные

Власти США просили Россию не передавать Ирану разведданные, которые могли бы использоваться для ударов по американским военным. С таким заявлением выступил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на пресс-конференции на борту президентского самолёта, передаёт YouTube-канал Белого дома.

Во время общения с журналистами у американской стороны спросили, существуют ли доказательства, что Москва помогает Тегерану подобной информацией. Дональд Трамп ответил, что «не знает об этом»:

«Если они (Россия — ред.) и передают информацию, это им (иранским военным — ред.) не помогает. Если взглянуть на то, что произошло с Ираном за последнюю неделю... Она им почти не помогает».

Журналисты обратили внимание и на другой момент: не означает ли возможная передача данных Ирану, что Россия фактически встала на его сторону в конфликте с США. Ещё один вопрос касался того, может ли Кремль считать такую поддержку ответом на действия США.

«Послушайте, они могут передавать сколько угодно информации, но люди, которым они её отправляют, уже разгромлены. Россию бы тоже разгромили. Любого бы разгромили. У нас величайшая армия на земле», — ответил Дональд Трамп.