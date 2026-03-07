Тегеран извинился перед соседями и больше не будет наносить по ним удары

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принёс извинения ближневосточным странам и заявил, что Тегеран больше не будет наносить по ним удары, если только соседи не атакуют территорию исламской республики первыми. Об этом сообщает RT в субботу, 7 марта.

«Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как, в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе», — приводит издание слова Пезешкиана.

Дональд Трамп в ответ на это заявил, что Иран пошёл на такой шаг «только из-за непрекращающихся атак со стороны США и Израиля», а также пригрозил Тегерану новым «очень сильным ударом».

6 марта в МИД Ирана заявили, что помогающие США и Израилю страны могут стать «легитимными целями».

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
