Тегеран извинился перед соседями и больше не будет наносить по ним удары

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Президент Ирана Масуд Пезешкиан принёс извинения ближневосточным странам и заявил, что Тегеран больше не будет наносить по ним удары, если только соседи не атакуют территорию исламской республики первыми. Об этом сообщает RT в субботу, 7 марта.

«Временный руководящий совет вчера постановил больше не наносить удары и не запускать ракеты по соседним странам, кроме как, в случае атак с их стороны на Иран. Мы много раз говорили, что они наши братья. И мы должны совместно установить мир и стабильность в регионе», — приводит издание слова Пезешкиана.

Дональд Трамп в ответ на это заявил, что Иран пошёл на такой шаг «только из-за непрекращающихся атак со стороны США и Израиля», а также пригрозил Тегерану новым «очень сильным ударом».