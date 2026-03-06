В МИД Ирана заявили, что помогающие США и Израилю страны могут стать «легитимными целями»

Заместитель министра иностранных дел Ирана Маджид Тахт-Раванчи заявил, что государства, оказывающие поддержку США и Израилю в военной операции против Тегерана, могут стать целями для ответных ударов. Об этом он сказал в интервью телеканалу France24.

Во время беседы журналист напомнил дипломату, что некоторые европейские страны оказывают Вашингтону логистическую поддержку на фоне ударов по Ирану, и спросил, будут ли такие государства рассматриваться Тегераном как участники конфликта.

«Мы уже проинформировали европейцев и всех остальных, что они должны быть осторожны и не вмешиваться в эту агрессивную войну против Ирана... Я не хочу никого называть, но если любая страна присоединится к агрессии против Ирана... они также становятся легитимными целями для ответных ударов Ирана», — заявил Маджид Тахт-Раванчи.

Ранее ряд стран заявил о готовности оказать США поддержку, в том числе в логистике, на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке.

Сосед Калининградской области предложил Америке свою территорию для операции в Иран.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
