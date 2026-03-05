22:12

США и Израилю никто не угрожал: Захарова прокомментировала конфликт вокруг Ирана

  1. Россия и мир
Автор:

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль не подвергались угрозам со стороны Ирана. Об этом дипломат рассказала в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке.

По её словам, заявления о том, что Вашингтон и Тель-Авив якобы действуют в целях самообороны, не соответствуют реальному положению дел.

«Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, — на них никто не нападал, им никто не угрожал», — сказала Захарова.

Она также подчеркнула, что Иран, по её словам, демонстрировал готовность к диалогу и соглашался на предложения о переговорах.

Дипломат отметила, что Тегеран положительно реагировал на конструктивные инициативы и предложения о дипломатическом урегулировании.

В официальных кругах США назрел раскол из-за хода операции в Иране. Некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а другие переживают о влиянии конфликта на внутреннюю обстановку в стране.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Свежие новости по теме
США на пять дней отложили удары по энергетической инфраструктуре Ирана
Вчера
14:00
Иран после ультиматума Трампа пригрозил ударами по энергетическим объектам США и Израиля
Вчера
11:04
Трамп пригрозил ударами по электростанциям Ирана из-за ситуации в Ормузском проливе
22 марта 2026
14:32
Война на Ближнем Востоке может сократить популяцию российских перелётных птиц — учёный
22 марта 2026
10:05
Эксперт назвал страны, которые сильнее всего пострадают из-за конфликта на Ближнем Востоке
21 марта 2026
11:46
Все новости по теме
2 599
Политика