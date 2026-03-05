США и Израилю никто не угрожал: Захарова прокомментировала конфликт вокруг Ирана

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США и Израиль не подвергались угрозам со стороны Ирана. Об этом дипломат рассказала в интервью РИА Новости, комментируя ситуацию вокруг конфликта на Ближнем Востоке.
По её словам, заявления о том, что Вашингтон и Тель-Авив якобы действуют в целях самообороны, не соответствуют реальному положению дел.
«Хотя мы слышим заявления со стороны США и Израиля о том, что они чуть ли якобы не обороняются, что они чуть ли якобы не защищают себя, — на них никто не нападал, им никто не угрожал», — сказала Захарова.
Она также подчеркнула, что Иран, по её словам, демонстрировал готовность к диалогу и соглашался на предложения о переговорах.
Дипломат отметила, что Тегеран положительно реагировал на конструктивные инициативы и предложения о дипломатическом урегулировании.
В официальных кругах США назрел раскол из-за хода операции в Иране. Некоторые чиновники ставят в приоритет ход боевых действий, а другие переживают о влиянии конфликта на внутреннюю обстановку в стране.