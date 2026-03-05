В Кремле ответили, собирается ли Россия помогать Ирану оружием

Россия не получала от Ирана обращений с просьбой о помощи на фоне обострения на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, его слова ТАСС приводит в четверг, 5 марта.

«В данном случае никаких обращений со стороны Ирана не было. Наша последовательная позиция хорошо всем известна. Здесь нет никаких изменений», — заявил представитель российского лидера в ответ на вопрос о возможных поставках вооружения.

Активная фаза конфликта началась 28 февраля. Российский МИД рекомендовал гражданам отказаться от поездок в Иран и Израиль, а тем, кто уже находится в этих странах, советуют по возможности перебраться в более безопасные районы или выехать в соседние государства.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
