Генсек НАТО заявил о готовности задействовать статью о коллективной обороне при угрозе со стороны Ирана

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прокомментировал возможное применение 5 статьи альянса на фоне эскалации вокруг Ирана и заявил, что союз готов защищать свою территорию. Об этом пишет Newsmax.

По словам Рютте, у НАТО есть причины не раскрывать заранее, в какой момент может быть задействована статья о коллективной обороне. Руководитель блока подчеркнул, что такая неопределённость сохраняется намеренно, чтобы противники альянса не могли просчитать его дальнейшие действия.

Глава Североатлантического альянса также добавил, что сейчас делается «всё возможное для защиты каждого дюйма территории НАТО». Он напомнил, в частности, о ракетной угрозе в сторону Турции и заявил, что системы ПРО альянса сработали.

Отдельно генсек заявил, что страны НАТО в целом поддерживают действия президента США Дональда Трампа против ядерного и ракетного потенциала Ирана, хотя некоторые европейские лидеры эту операцию публично критиковали.