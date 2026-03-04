Штаты заявили, что Иран изначально не собирался заключать ядерную сделку

Соединённые Штаты считают, что Иран изначально не намеревался заключать ядерную сделку. Такое мнение во время встречи с журналистами высказал министр обороны США Пит Хегсет, его слова приводит РИА Новости в среду, 4 марта.

«Свидетельства, которые были перед нами после 12-дневной войны, говорили о том, что Иран на самом деле не собирался обсуждать ядерную сделку, которая действительно подразумевала бы, что у них не будет перспектив получить ядерную бомбу», — заявил глава Пентагона.

В 2018 году США вышли из ядерной сделки с Ираном и расторгли договор о дружбе. С тех пор стороны неоднократно возвращались к обсуждению этого вопроса.

Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
