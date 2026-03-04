Российские авиакомпании продолжают продавать билеты на Ближний Восток, хотя лететь туда сейчас нельзя

Российские авиакомпании продолжают продавать билеты на рейсы в ряд стран Ближнего Востока, несмотря на то что регулярные полёты туда сейчас не выполняются. Такая информация появилась в телеграм-канале Ассоциации туроператоров России (АТОР) в среду, 4 марта.

Глава Росавиации Дмитрий Ядров направил перевозчикам телеграмму с просьбой до 7 марта убрать из систем бронирования рейсы в Бахрейн, Израиль, Иран, Ирак, Катар и Объединённые Арабские Эмираты. Причина — риски для безопасности пассажиров на фоне напряжённой обстановки в регионе. Сообщение получили «Аэрофлот», S7, «Азимут», Red Wings, «Победа», «Уральские авиалинии» и Utair.

«Другой вопрос, что в Бахрейн и Ирак российские авиакомпании и так не летали. В Тегеране закрыт и, по последним данным, сильно пострадал аэропорт, что делает физически невозможными полёты в эту страну. Остаются Израиль и ОАЭ, однако прямых билетов туда в период с 4 по 7 марта в системах бронирования авиакомпаний также не значится», — обратили внимание в АТОР.