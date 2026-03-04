06:50

Более 50 тысяч военных и 200 истребителей: США раскрыли масштаб операции против Ирана

  1. Россия и мир
Автор:

В операции США против Ирана участвуют свыше 50 тысяч военнослужащих и около 200 истребителей. Об этом заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Брэдли Купер в видеообращении, пишет РИА Новости в среду, 4 марта.

По его словам, в группировку также входят два авианосца и стратегические бомбардировщики. В ближайшее время, добавил Купер, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

Он подчеркнул, что сосредоточенные силы обладают «колоссальной огневой мощью». По оценке командования, это крупнейшее усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение.

Литва готова рассмотреть возможность помощи США в конфликте с Ираном, если поступит соответствующий запрос.

Тема:
Обострение конфликта Ирана, Израиля и США в 2026 году
Все новости по теме
1 721
Армия и оружие