Более 50 тысяч военных и 200 истребителей: США раскрыли масштаб операции против Ирана

В операции США против Ирана участвуют свыше 50 тысяч военнослужащих и около 200 истребителей. Об этом заявил глава Центрального командования Вооружённых сил США генерал Брэдли Купер в видеообращении, пишет РИА Новости в среду, 4 марта.

По его словам, в группировку также входят два авианосца и стратегические бомбардировщики. В ближайшее время, добавил Купер, ожидается прибытие дополнительных подразделений.

Он подчеркнул, что сосредоточенные силы обладают «колоссальной огневой мощью». По оценке командования, это крупнейшее усиление американского военного присутствия на Ближнем Востоке за целое поколение.