Семь главных вопросов о трагической аварии на трассе под Гвардейском

В пятницу, 22 сентября, на трассе А-229 Калининград — Черняховск — Нестеров столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes . В ДТП погибли семь человек, в том числе водитель маршрутки, девять оказались в больнице с различными травмами. Водителя внедорожника взяли под стражу до 23 ноября. До сих пор полностью не ясна картина самой аварии и достоверно не известно, почему она произошла и почему погибло столько людей. Клопс.Ru собрал главные вопросы о происшествии, о его возможных причинах и последствиях и попытался найти ответы на них.

1. Что же произошло на трассе в ту трагическую ночь? Точно на этот вопрос ответит следствие, когда будут проведены все экспертизы. Пока очевидцы могут поделиться лишь обрывками воспоминаний. Судя по их рассказам, больше всего пострадали пассажиры, сидевшие впереди и слева: левый бок микроавтобуса будто сдавлен прессом. По словам 24-летнего Ивана Ярославцева, в маршрутке стоя не ехали — все сидели. За несколько минут до аварии парень уснул. Очнулся он в кресле уже после ДТП и смог вместе со своей девушкой выйти самостоятельно, несмотря на переломы. 49-летний житель Гусева Михаил Титков ехал на переднем сиденье возле водителя и задремал. "После столкновения меня выкинуло в лобовое окно. Тело было расслаблено, иначе сломался бы пополам. Женщина, сидевшая рядом, тоже вылетела в окно", — рассказал Титков. Студентка Алина Тарасова со своим женихом сидела на предпоследних сидениях слева. 19-летняя девушка помнит только сильный удар в голову. Очнулась она в БСМП. "Я четыре года езжу на этих маршрутках. Меня смутило, что сидения близко друг к другу расположены, поэтому мы пересели назад. Сначала маршрутка не заводилась, потом пошёл запах гари". Никита Болгов за несколько секунд до аварии увидел свет, не похожий на свет фар. "Когда произошёл удар, я успел немного сгруппироваться. Слева в меня влетел человек вместе с креслом, а потом отлетел назад. Я сидел где-то в пятом ряду, впереди все лежали без сознания или просто неподвижно". Никита и другие пассажиры выбирались через задние двери.

2. Правда ли, что помощь пострадавшим в аварии была оказана поздно и не в полной мере?

Очевидцы, одними из первых приехавшие на место происшествия, рассказали Клопс.Ru, что сначала подъехала одна скорая, вторая появилась через 25 минут.

В минздраве Клопс.Ru дали другую информацию: первая бригада прибыла спустя девять минут после вызова, через минуту прибыла вторая, за ней приехала бригада из Полесска. Всего в оказании помощи пострадавшим участвовали семь бригад скорой помощи.

В девять вечера уже шли две операции. "Мы считаем, что медицинская помощь была оказана достаточно оперативно и в полном объёме", — сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталья Берездовец.

Кстати, до 1980 года в области работала так называемая санавиация — в случае ЧП в отдалённых районах на помощь вылетал борт с медиками. Вертолёт мог добраться быстрее до места происшествия и забрать на борт больше пострадавших. Как сообщил Клопс.Ru врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов, сегодня в санавиации нет нужды. "Расстояния у нас небольшие, скорая может добраться в любую точку, укладываясь в нормативы".

Клопс.Ru направил запрос в МЧС и в Центр медицины катастроф с просьбой разъяснить, какие нормативы существуют и нужно ли возродить санавиацию в Калининградской области. Мы также запросили калининградскую скорую о том, как именно была организована помощь на месте ДТП под Гвардейском.

3. Стали ли причиной аварии организация движения на трассе и отсутствие освещения?

Все свидетели аварии, с которыми удалось поговорить Клопс.Ru, утверждают: участок, где идут дорожные работы, плохо освещён. Калининградец Виталий, один из очевидцев, помогавший пострадавшим, часто ездит по этой трассе.

"Освещения там нет вообще, разделителей издалека не видно. Развязка достаточно сложная, движение стало двухполосным: дорогу на время сузили в два раза, а разметка, на мой взгляд, сделана для одностороннего движения. Между разделителями и обочиной очень мало места. Рядом перекрёсток со второстепенной дорогой. Там и до этого было много аварий. Если ехать по временным знакам, не больше 60 километров в час, то всё нормально. Но ночью, не зная трассу, встретиться с разделителями можно неожиданно", — рассказал Виталий Клопс.Ru.

По словам Александра Рольбинова, федеральные трассы освещаются только в районе пересечения с путепроводами. Чиновник рассказал, что на место трагедии выезжала комиссия, которая подтвердила: всё было оборудовано по нормативам. А освещаться такие дороги не должны. "Мы привыкли к хорошему: у нас Приморское кольцо полностью освещается, но по нормативам это не обязательно", — пояснил Рольбинов. По его словам, ремонт будет завершён в первой декаде октября, а не в декабре, как изначально обещал подрядчик.

Однако зампред президента РФ в СЗФО Михаил Ведерников заявил , что действующих мер безопасности на дорогах недостаточно, как и мероприятий по контролю за перевозкой пассажиров. Он отметил плохую освещённость участка, где случилось ДТП, и рассказал, что совместно с УМВД и региональным правительством будут подготовлены рекомендации Росавтодору по усилению мер при проведении ремонтных работ. Вся транспортная сеть региона пройдёт независимую экспертизу.

В соцсетях калининградцы не раз за эти дни вспомнили, как грамотно организованы ремонтные работы в соседней Польше.

В отношении Литвы мнения не столь положительные. Калининградец Георгий Рубинштейн написал в Facebook: "Вчера в ночь возвращался из Литвы, там, где идёт ремонт. Это что-то: ямы, темень , знаков, если есть, не видно, одно раздолбайство, сам чуть в аварию не попал".

После серии крупных ДТП читатели Клопс.Ru предложили изменить по примеру Польши обозначения мест, где ведутся дорожные работы. Разработкой законопроекта совместно с редакцией Клопс.Ru будет заниматься депутат облдумы Александр Никулин. Законопроект затем будет направлен в Госдуму. 4. Почему постоянно говорят о том, что маршрутка была нелегальной? Будь она лицензированной, сохранило бы это больше жизней? Клопс.Ru уже подробно рассказывал о том, насколько небезопасны нелегальные маршрутки. Зачастую их переделывают в пассажирские из грузовых, о ремнях безопасности не заботится никто, а водители не соблюдают режим труда и отдыха. Из соображений выгоды владельцы микроавтобусов стараются разместить в них как можно больше кресел. Сейчас СК проверяет факт ненадлежащего оказания услуг после смертельного ДТП под Гвардейском. По данным следствия, в салоне маршрутки находились не менее 15 пассажиров. При этом максимальное допустимое количество — 8 человек. Часть сидений не была оборудована ремнями безопасности и была установлена не на заводе-изготовителе. Часто пассажиры сознательно выбирают именно нелегального перевозчика, чтобы добраться на восток области. "Люди сделали свой выбор и сели в эту маршрутку, потому что сто раз так ездили и всё было хорошо. Сама так часто езжу по маршруту Калининград — Черняховск. Дёшево, быстро, никаких остановок на маршруте. Как наберётся, так и едет без расписания", — написала в паблике Клопс.Ru "ВКонтакте" Катерина Яшинкова. Об этом же говорит и жительница Нестерова Галина. "В Нестеров ходит очень мало автобусов — 3–4 раза в день, есть вариант уехать через Гусев. Официальные автобусы проводят в дороге по три с половиной часа. На нелегальных доезжаешь за два часа. Не раз бывало, что опаздываешь на автобус до Нестерова, удаётся нагнать его в Гусеве на нелегале", — поделилась девушка. Галина уверена, что легальные автобусы не справятся с потоком пассажиров, если убрать всех частников. "Как-то, когда прижучили нелегалов, был коллапс. Приходилось ждать ближайший автобус в течение двух часов, потому что билеты скупали моментом", — добавила она. Калининградка Анна Карпенко на своей странице в Facebook рассказала об условиях, в которых вынуждены ехать пассажиры легальных маршруток. Жительница Советска Екатерина говорит, что нелегальные перевозки процветали раньше и по этому направлению. "Автобусы ездили через Гвардейск или Полесск, это было долго, дорога занимала два часа. Когда начали бороться с частниками, пустили каждые полчаса, сделали экспресс-рейсы, которые шли напрямую. Тогда время в пути сократилось и начало занимать чуть больше часа", — рассказала Екатерина. Алина Тарасова, одна из пассажиров разбившейся под Гвардейском маршрутки, говорит, что поездка с частником экономила не только время, но и средства: "Если покупать билеты на автовокзале, то маршрут идёт через Гвардейск — это очень долго, там и автобусы старенькие... Да и дороже: 180 рублей в один конец, а частники брали 150 рублей до Гусева, 130 — до Черняховска". После трагедии власти стали задумываться , как облегчить жизнь жителям востока области. Вице-премьер Александр Рольбинов заявил, что в правительстве изучат возможность запустить поезда из Калининграда в Гусев и Нестеров. В ближайшие две недели региональные перевозчики получат дополнительные маршрутные карты для работы на междугороднем сообщении.

5. Почему нелегалы ездят по всему региону и их не могут привлечь к ответственности?

Переловить всех нелегалов, как уверяют власти, невозможно, а штраф в 5 тыс. рублей для них пустяк. Александр Рольбинов утверждает, у региональных чиновников нет инструментов воздействия на нелегалов.

"Совместно с правоохранительными органами мы проводим рейды, а самостоятельно ничего сделать не можем. На проблему обратили внимание на федеральном уровне, мне хочется верить, что будет проявлена политическая воля и наведён порядок в этой сфере", — отметил Рольбинов.

По мнению врио министра развития инфраструктуры Елены Дятловой, если нелегальные перевозчики полностью уйдут с рынка, это не повлечёт увеличения тарифа у лицензированных компаний.

Однако главные условия для процветания нелегальных перевозок создаёт спрос на их услуги.

6. Кто же всё-таки виновник ДТП?

Сразу же после трагедии начальник пресс-службы УМВД Светлана Поставничая дала следующие комментарии: "По предварительной версии, беда случилась по причине внезапного столкновения по касательной маршрутного такси и внедорожника Mercedes. В Mercedes был семья с ребёнком. Кто из водителей вывел автомобиль на встречную полосу либо жёстко нарушил скоростной режим при неблагоприятных условиях, устанавливается".

Наутро появились уточнённые сведения. По сообщению официального представителя МВД России Ирины Волк, данные, полученные сотрудниками полиции на месте происшествия, позволили предположить, что водитель внедорожника выбрал небезопасный скоростной режим. Против водителя внедорожника возбудили уголовное дело по ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлёкшее смерть двух или более лиц").

7. Правда ли, что водитель внедорожника — "блатной" и сумеет избежать наказания?