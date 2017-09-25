Региональные власти объяснили, почему на гвардейской трассе нет освещения

Участок гвардейской трассы, где случилась смертельная авария с маршруткой и внедорожником, был оборудован по нормативам. Об этом в понедельник, 25 сентября, журналистам сообщил врио заместителя председателя регионального правительства Александр Рольбинов.

По словам чиновника, выездная комиссия подтвердила, что участок был оборудован по правилам. Согласно им, федеральные трассы освещаются только в районе пересечения с путепроводами.

"Мы привыкли к хорошему, у нас Приморское кольцо полностью освещается, но по нормативам дорога не обязательно должна быть освещена", — отметил Рольбинов.

По его словам, на месте аварии установлены знаки ограничения скорости, но водители их игнорируют, что становится причиной ДТП. Ремонтные работы намерены завершить в первой декаде октября. При этом изначально подрядчик, ЗАО ВАД, должен был закончить строительство в декабре.

По сообщению пресс-службы правительства Калининградской области, зампред президента РФ в СЗФО Михаил Ведерников заявил, что действующих мер безопасности на дорогах недостаточно, как и мероприятий по контролю за перевозкой пассажиров. Он отметил плохую освещённость участка, где случилось ДТП, и рассказал, что совместно с УМВД России по Калининградской области и региональным правительством будут подготовлены рекомендации Росавтодору по усилению мер при проведении ремонтных работ. Вся транспортная сеть региона пройдёт независимую экспертизу.