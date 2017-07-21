Теневая экономика: в Калининграде нелегалы зарабатывают на пассажирских перевозках 3,5 млн ежемесячно (видео)

В Калининградской области ежедневно выезжают в рейсы более 90 нелегальных маршруток, ездить на которых опасно. Такую статистику озвучил на недавнем брифинге глава регионального управления ГИБДД Геннадий Бубёнов.

В 2016 году на трассе Калининград — Черняховск маршрутки неизвестных перевозчиков трижды вылетали с дороги в кювет. Только по счастливой случайности в тех авариях не пострадали люди.

Где и как можно нарваться на нелегалов

Нелегалы — это чаще всего владельцы стареньких автобусов разного класса или же нанятые на эти машины водители, у которых нет ничего, кроме прав и верного железного коня. Однако есть более продвинутый способ возить людей нелегально. Транспортные компании маскируются под заказные автобусы, но курсируют по регулярным маршрутам. Доказать это сложно. Водители псевдозаказных маршруток утверждают, что поездку им заказали пассажиры. Перед отправлением они отмечают клиентов в своём журнале.

Микроавтобус ежедневно приезжает в назначенный пункт и возит людей по одному и тому же маршруту. Только на калининградском автовокзале можно встретить до 26 подозрительных автобусов разного класса.

Руководитель региональной Госавтоинспекции Геннадий Бубёнов о том, какие нарушения допускают нелегальные перевозчики.

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Нелегальные перевозки осуществляются преимущественно между областным центром и крупными городами области. По данным Госавтоинспекции, основными направлениями являются Нестеров, Гусев, Черняховск, Озёрск и Гвардейск. Базируются эти перевозчики в трёх точках: на стоянке у Южного вокзала, автовокзале и на парковке у "Макдоналдса".

В других городах области у таких перевозчиков есть свои точки. По данным правоохранительных органов, например, в Гусеве они базируются на центральной площади рядом с остановками регулярных маршрутов. Ежедневно там сосредоточено несколько микроавтобусов без каких-либо опознавательных табличек с принадлежностью к транспортной организации и без указания конечного пункта перевозки. Водители таких маршрутов уведомляют пассажиров о пути следования непосредственно перед отъездом либо используют так называемых зазывал.

Как пояснил Клопс.Ru источник в правоохранительных органах, схема работы нелегалов выглядит довольно просто и эффективно: разработано расписание с учётом работы легальных компаний и потребностей населения, публикуется реклама таких перевозок, есть даже свои диспетчерские службы. Пассажир подчас даже не догадывается, что пользуется услугами непонятного перевозчика.

Сколько зарабатывают нелегалы

Людей заманивают низкими ценами: берут за проезд меньше, едут быстрее. Билеты на таких маршрутах ниже примерно на 15%, чем у внутриобластных регулярных пассажирских перевозчиков. Например, до того же Гусева вместо 170 рублей нелегалу нужно платить 145 рублей.

В итоге теневой сектор за день получает выручку порядка 180 тысяч рублей, свыше 900 тысяч в неделю и более 3,5 млн рублей в месяц. Налогов эти перевозчики не платят, но главная угроза для пассажира в том, что он садится в автобус, исправность которого никто не проверял, а водитель не прошёл предрейсовый медицинский осмотр. Неизвестно также, сколько он провёл за рулём, так как на нелегальных автобусах не установлены тахографы, фиксирующие продолжительность работы экипажа. В Госавтоинспекции отмечают, что нелегалы, как правило, трудятся с самого утра до поздней ночи. Сами автобусы зачастую переделаны из грузовых в пассажирские. Ставят сидения по принципу "чем больше, тем лучше". Только за последнюю неделю полиция нашла семь автобусов с лишними креслами.

Как их вычислить

Нелегального перевозчика можно вычислить по внешнему виду автобуса, считает глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.

"У автобуса должно быть три трафарета (впереди, с правого боку и сзади), на которых указаны номер маршрута и конечные остановки. Справа должны быть сведения о перевозчике, в салоне — стенд с информацией о страховке, заказчике перевозок с номерами телефона, правилами пользования транспортом и тарификацией. Пассажирам должны вручать билеты", — отметил Владимир Гренц.

Глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц о том, как определить нелегального перевозчика

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Пользуясь услугами нелегала, пассажир должен понимать, что в случае ДТП его жизнь и здоровье не застрахованы. Как правило, неофициальный перевозчик после аварии отбуксирует автобус, не обращая внимания на то, что в салоне находятся пассажиры, которые не смогут рассчитывать на возмещение ущерба.

Можно ли убрать с дорог нелегальных перевозчиков

Место дислокации нелегалы не меняют уже несколько лет. Правоохранительные органы и УГАДН (федеральная структура, которая должна бороться с ними) об этом знают и даже открыто сообщают в СМИ, но подозрительных автобусов меньше почему-то не становится. Добиться определённых результатов удаётся пока лишь с помощью рейдов.

"В период проведения профилактических мероприятий ГИБДД легальные перевозчики отмечают резкое увеличение пассажиров на своих маршрутах. К примеру, в Гусев заполняемость автобусов возросла с 47% до 74%", — отметил начальник департамента развития транспортного комплекса и дорожной деятельности регионального министерства развития инфраструктуры Владимир Жовтун.

Но нелегалы, как правило, молниеносно передают друг другу информацию о проверках, меняют маршруты и объезжают места облав. Попавшийся же на глаза полиции перевозчик заявляет, что возит родственников или близких знакомых.

Так было в минувшую среду на Московском проспекте. Водитель заявил, что в его микроавтобусе около 20 человек, это его родня и направляются они на свадьбу в Гусев.

Победить систему нелегальных перевозок сейчас практически невозможно, считает руководитель регионального Управления государственного автодорожного надзора (УГАДН) Игорь Обыночный.

"Для этого надо сутками стоять на линии, у нас возможности ограниченны, надо реально смотреть на вещи", — пояснил Обыночный.

В ведомстве рассчитывают на решение проблемы в сфере перевозок после изменения законодательства. По словам Обыночного, осенью ожидается редактирование закона о лицензировании перевозок.

"Пять тысяч рублей штрафа — это незначительная сумма для нелегалов, и сделать мы больше ничего не можем. Причём суды иногда отменяют наши решения, так как говорят, что везут родственников, знакомых или друзей. Используя лазейку в законодательстве, они вообще могут уйти от штрафа", — отметил Обыночный.

Городские власти предлагают своё решение в борьбе с нелегалами. Они хотят выдавить чужаков, запретив парковку на автовокзале. В ближайшее время в районе Южного вокзала появятся знаки "Остановка запрещена". Нелегалам будет сложнее переманить пассажиров, если предлагаемый зазывалой автобус будет располагаться далеко от остановки. Хотели "подмять" под себя весь рынок