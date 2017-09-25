После ДТП под Гвардейском перевозчики увеличат количество автобусов на восточных направлениях

В ближайшие две недели региональные перевозчики получат дополнительные маршрутные карты для работы на междугороднем сообщении. Такое решение приняли на экстренном совещании, которое состоялось в понедельник, 25 сентября, в правительстве Калининградской области, сообщил Клопс.Ru глава региональной ассоциации перевозчиков Владимир Гренц.

По его словам, транспортные предприятия области будут изыскивать возможности для увеличения количества подвижного состава.

"Неделя-полторы, и перевозчики смогут выпустить на линию дополнительные автобусы. Лучше, чтобы это были большие, а не маршрутки. Это безопаснее для самих пассажиров", — отметил Гренц.

По разным оценкам, сегодня порядка 40% рынка перевозок на восточном направлении заняты нелегалами. Как сообщают читатеди Клопс.Ru, в понедельник утром часть пассажиров из Гусева ехали в большом автобусе стоя из-за нехватки сидячих мест.