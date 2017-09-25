В Калининградской области до конца года рассмотрят возможность запуска поездов в Гусев и Нестеров

Министерство развития инфраструктуры Калининградской области до конца года изучит возможность запуска пригородных поездов из Калининграда в Гусев и Нестеров. Такое поручение было дано на внеочередной комиссии по безопасности, которая состоялась в понедельник, 25 сентября, в правительстве региона, сообщил Клопс.Ru врио зампредседателя правительства Александр Рольбинов.

Речь идёт о возможном запуске дизельных поездов. "Министерство будет прорабатывать вопрос необходимости запуска таких поездов. Нужно изучить пассажиропоток, так как финансировать эти направления нужно будет из регионального бюджета", — отметил чиновник.



Запуск этого транспорта будет возможен не раньше 2018 года.