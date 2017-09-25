Минздрав: в оказании помощи пострадавшим под Гвардейском участвовали семь бригад скорой помощи

Первая бригада скорой помощи прибыла на место ДТП под Гвардейском спустя девять минут после вызова. Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталья Берездовец.

Всего 22 сентября в оказании помощи пострадавшим участвовали семь бригад скорой помощи. Две гвардейские бригады находились неподалёку от места, где случилась авария. Первая получила вызов в 19:40 и была на месте ДТП в 19:49. Через минуту прибыла вторая, за ней приехала бригада из Полесска. Первых пострадавших увезли в БСМП.

"Сортировка продолжалась 50 минут, и в девять вечера мы уже открыли две операционные, и параллельно шли две операции. Мы считаем, что медицинская помощь была оказана достаточно оперативно и в полном объёме", — рассказала Берездовец.