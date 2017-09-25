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Минздрав: в оказании помощи пострадавшим под Гвардейском участвовали семь бригад скорой помощи

15:40
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Первая бригада скорой помощи прибыла на место ДТП под Гвардейском спустя девять минут после вызова. Об этом Клопс.Ru сообщила заместитель министра здравоохранения Калининградской области Наталья Берездовец.
 
Всего 22 сентября в оказании помощи пострадавшим участвовали семь бригад скорой помощи. Две гвардейские бригады находились неподалёку от места, где случилась авария. Первая получила вызов в 19:40 и была на месте ДТП в 19:49. Через минуту прибыла вторая, за ней приехала бригада из Полесска. Первых пострадавших увезли в БСМП.
 
"Сортировка продолжалась 50 минут, и в девять вечера мы уже открыли две операционные, и параллельно шли две операции. Мы считаем, что медицинская помощь была оказана достаточно оперативно и в полном объёме", — рассказала Берездовец.
 
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снёс временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку, и он врезался в микроавтобус. В Ассоциации перевозчиков Клопс.Ru сообщили, что микроавтобус выполнял нелегальную перевозку пассажиров.
 

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«Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года»

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