Водителя внедорожника, столкнувшегося с маршруткой под Гвардейском, заключили под стражу до ноября

Водителя внедорожника Mercedes, который столкнулся с маршруткой под Гвардейском, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.

Ходатайство о заключении водителя под стражу поступило в Гвардейский районный суд 24 сентября. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Гособвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства. Водителя заключили под стражу до 23 ноября 2017 года.

"В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что водитель внедорожника подозревается в совершении преступления, не имеет постоянного места работы. Учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий, следователь полагал, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", — говорится в сообщении суда.