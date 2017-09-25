+19 °C
днем
+11 °C
ночью
25 сентября 2017 г. 14:23
87 519 пользователей
за 24 часа на сайте
57.29 -0.21
Курс ММВБ на 25 сентября 2017, 14:00
68.02 -0.64
Курс ММВБ на 25 сентября 2017, 14:00
16.04 +0.12
Курс ЦБ на 26 сентября 2017
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

Водителя внедорожника, столкнувшегося с маршруткой под Гвардейском, заключили под стражу до ноября

11:05
  7844
Водителя внедорожника Mercedes, который столкнулся с маршруткой под Гвардейском, заключили под стражу. Об этом сообщает пресс-служба Калининградского областного суда.
 
Ходатайство о заключении водителя под стражу поступило в Гвардейский районный суд 24 сентября. Мужчину подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом, управляющим автомобилем, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Гособвинитель не возражал против удовлетворения ходатайства. Водителя заключили под стражу до 23 ноября 2017 года.
 
"В обоснование заявленного ходатайства следователь указал, что водитель внедорожника подозревается в совершении преступления, не имеет постоянного места работы. Учитывая общественный резонанс и тяжесть последствий, следователь полагал, что, оставаясь на свободе, мужчина может скрыться от органов предварительного следствия и суда или иным образом воспрепятствовать производству по уголовному делу", — говорится в сообщении суда.
 
Авария с пассажирской маршруткой произошла в пятницу, 22 сентября. На трассе Калининград — Талпаки столкнулись маршрутное такси и внедорожник Mercedes. Автобус ехал в сторону Гусева. По предварительной информации, водитель внедорожника не справился с управлением, снёс временные пластиковые разделители. Автомобиль вынесло на встречку, и он врезался в микроавтобус. В региональном СК заявили, что водитель маршрутки вёз вдвое больше разрешённого числа пассажиров, а часть сидений не была оборудована ремнями безопасности.
 

Подпишитесь на получение свежих новостей по теме
«Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года»

e-mail
Вы уже подписанны на эту новость
На указанный адрес отправлено подтверждение. Пройдите по ссылке в нем для завершения подписки.
telegram

Чтобы получать обновления темы через Telegram, подключите бота @klopsrubot и отправьте ему сообщение t1132

Вам будут отправляться только уведомления о новых материалах по выбранной теме. Услуга бесплатная, регистрация не требуется

Новости по теме Смертельное ДТП с внедорожником и маршруткой под Гвардейском 22 сентября 2017 года

Фото новости
После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова
14:04
  427
Фото новости
Установлены личности всех погибших в ДТП под Гвардейском
24.09.1713:00
  34901
Фото новости
"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском
23.09.1723:12
  85476

Главные темы дня

"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском
23 сентября 201723:12
  85476
"Будто побывали в мясорубке": пассажиры разбившейся маршрутки и очевидцы ДТП о трагедии под Гвардейском
Движение на участке Ленинского проспекта ограничат из-за ремонта
Фото горячей новости
11:36
  10561
Водителя внедорожника, столкнувшегося с маршруткой под Гвардейском, заключили под стражу до ноября
Фото горячей новости
11:05
  7844
Компания "СОГАЗ-Мед" взяла ориентир на повышение качества обслуживания пациентов медорганизаций
Фото горячей новости
09:40
  793
В Калининграде ожидается усиление ветра
Фото горячей новости
09:39
  3662

Лента новостей

Картинка
После смертельной аварии с маршруткой в КЖД заявили о готовности вернуть рельсобус до Нестерова
14:04
  427
Картинка
Фуд-корт, фотозона и полмиллиона на ремонт: в Калининграде на Окружной открылся новый "Бауцентр"
14:00
  171  
Картинка
На Нижнем озере неизвестные выбросили в воду скамейку
13:45
  372
Картинка
Музей Мирового океана объявляет субботник на морском берегу
13:14
  526

Авторские колонки

Фото автора
Александр Носович
политолог
Отрежут Польшу от Литвы и оккупируют Белоруссию: "Запад-2017" в западных СМИ
  9054
Фото автора
Алексей Денисенков
редактор "КП в Калининграде"
О надеждах и перспективах
  1870
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus: Ctrl+Enter

Новости

Объявления

Другое

Мы в социальных сетях
Vk Ok Fb Instagram Telegram Viber Twitter
*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333
Политика ООО "Клопс" в отношении обработки персональных данных


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo