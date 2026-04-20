Смерть у дома на Банковской и крупное ДТП с пожарной машиной: 8 событий, которые обсуждали в выходные

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка На Банковской в Калининграде обнаружили выпавшую из окна пожилую женщину, а на проспекте Мира перевернулась пожарная машина — о чём ещё писал «Клопс» в выходные 18 и 19 апреля.

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка 1. Утром в воскресенье, 19 апреля, под окнами дома на улице Банковской в Калининграде обнаружили тело женщины. На вид ей около 80 лет, погибшая жила на четвёртом этаже. По словам очевидцев, тело пролежало несколько часов, ничем не накрытое.

Фото: очевидец

2. В субботу, 18 апреля, на проспекте Мира в Калининграде столкнулись легковой автомобиль, микроавтобус и пожарная автолестница, ехавшая на вызов со спецсигналами. Она перевернулась и перегородила дорогу. Пострадали три человека: водитель, пожарный и пассажирка легковушки. Всех с травмами различной степени госпитализировали в БСМП.

Фото: очевидец

3. В ночь на субботу, 19 апреля, в СНТ «Мечта» в Прибрежном сгорел одноэтажный кирпичный дом. Внутри было найдено тело 43-летнего мужчины. Следователи начали проверку.

Фото: канал СУ СК России по Калининградской области / Телеграм

4. Днём в субботу, 18 апреля, Южный обход Калининграда встал в пробке в сторону выезда из города из-за двух ДТП, в одной из которых столкнулись две легковушки.

5. Вечером в воскресенье, 19 апреля, в Гвардейском районе на трассе Боровка — Гвардейск — Истровка легковушка выехала на встречную полосу, вылетела в кювет и перевернулась в поле. Пострадали водитель и пассажир. Молодые люди 19 и 17 лет госпитализированы.

Фото: канал Госавтоинспекции Калининградской области / Телеграм

6. Курортный кластер «Белая дюна» в Калининградской области занял третье место в рейтинге самых привлекательных для инвесторов туристических проектов России по версии Strategy Partners. Государство берёт на себя инфраструктуру — дороги и сети, а бизнес вкладывается в гостиницы. Выше в списке расположились камчатский парк «Три вулкана» и проект «Волшебный Байкал».

7. Волейболистки калининградского «Локомотива» вылетели из Кубка России, уступив «Корабелке» по сумме двух матчей. В ответной игре в субботу, 18 апреля, калининградки победили со счётом 3:2, но этого оказалось недостаточно после поражения 1:3 в первой встрече. Команда завершила сезон без главных трофеев, потеряв звание чемпиона страны и обладателя Кубка России.

Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»