На проспекте Мира столкнулись легковушка, микроавтобус и пожарная машина, последняя перевернулась и перегородила дорогу (фото, видео)

В Калининграде столкнулись легковушка, микроавтобус и пожарная машина, последняя перевернулась и перегородила дорогу. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы, ин6формацию подтвердили в МЧС региона.

ДТП произошло в субботу, 18 апреля, в 8:40, на проспекте Мира (в районе пересечения с Карла Маркса).

«Автолестница двигалась на пожар со включённым звуковым сигналом и проблесковыми маячками. В результате ДТП пострадало 3 человека — водитель пожарного автомобиля, пожарный и женщина-пассажирка легкового автомобиля. У всех травмы различной степени. Пострадавшие направлены в городскую клиническую больницу скорой помощи», — рассказали в МЧС.