На окраине Калининграда ночью сгорел дом, внутри нашли тело мужчины

В микрорайоне Прибрежный сгорел дом, погиб находившийся в нём мужчина. Об этом «Клопс» рассказал источник в экстренных службах региона, информацию подтвердили в региональном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило диспетчерам в ночь на 19 апреля. В СНТ «Мечта» сгорел одноэтажный кирпичный дом, в нём нашли мужчину без признаков жизни. Личность погибшего установили: это местный житель 1983 года рождения. Экстренные службы работали на месте несколько часов — в тушении участвовали три спецмашины и 11 спасателей. Причины ЧП выясняются.