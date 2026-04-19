«Белую дюну» под Янтарным включили в тройку самых привлекательных для инвесторов турпроектов России

Курортный кластер «Белая дюна» в Калининградской области вошёл в тройку самых привлекательных для инвесторов туристических проектов в России. Об этом со ссылкой на рейтинг консалтинговой компании Strategy Partners пишет АТОР.

Комплекс на побережье Балтики аналитики поставили на третье место. Такое место в рейтинге объяснили тем, что государство берёт на себя строительство дорог и инженерных сетей, а бизнес вкладывается в гостиницы и другую туристическую инфраструктуру.

Выше «Белой дюны» в списке оказались только камчатский парк «Три вулкана» и проект «Волшебный Байкал» в Бурятии. Ниже калининградского проекта расположились Шерегеш, расширение «Архыза» и «Эльбруса», а также «Манжерок», «Золотые пески России», «Новая Анапа» и каспийский прибрежный кластер в Дагестане.

Как отмечают авторы рейтинга, инвесторы сейчас охотнее выбирают не самые громкие и дорогие стройки, а варианты с понятными сроками, реальным финансированием и уже существующим спросом. Именно поэтому, например, «Новая Анапа», которую считают одним из самых капиталоёмких туристических проектов страны, оказалась только на девятом месте.