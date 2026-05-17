«Белая Дюна», яхты и большие планы: Калининградскую область хотят подготовить к очередному туристическому рывку

Курорт «Белая Дюна» в Поваровке рассматривают как один из проектов для развития всесезонного туризма на побережье Балтийского моря. Об этом говорится в сообщении на сайте Корпорации развития Калининградской области.

Проект обсуждали 15 мая в «Янтарь-холле» на круглом столе думского комитета по туризму. Встречу посвятили федеральной программе «Пять морей и озеро Байкал», в которую входит и побережье Балтики.

«Балтийское побережье обладает колоссальным туристическим потенциалом. <...> Наша задача — создать комфортную и современную инфраструктуру, которая позволит привлекать туристов круглый год. Это требует слаженной работы всех уровней власти и активного взаимодействия с частными инвесторами. Мы видим большой интерес к проектам в регионе», — заявил гендиректор областной корпорации Дмитрий Лапицкий.

Власти также обсудили круизный и яхтенный туризм, дороги, инженерные сети и другую инфраструктуру для курортов балтийского побережья. Представители Госдумы — зампред Виктория Абрамченко и глава профильного комитета Сангаджи Тарбаев — призвали ускорить темпы работы и эффективнее использовать имеющиеся ресурсы.