В Калининграде после смертельного пожара в СНТ «Мечта» начали проверку

В Калининграде следователи начали проверку после пожара в частном доме в СНТ «Мечта», где ночью погиб мужчина. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СКР в воскресенье, 19 апреля.

«Личность погибшего установлена. Им оказался 43-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено», — отметили в ведомстве.

Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователи устанавливают точную причину смерти мужчины, очаг возгорания и все обстоятельства трагедии.