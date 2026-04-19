В Калининграде после смертельного пожара в СНТ «Мечта» начали проверку

В Калининграде следователи начали проверку после пожара в частном доме в СНТ «Мечта», где ночью погиб мужчина. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального СКР в воскресенье, 19 апреля.
«Личность погибшего установлена. Им оказался 43-летний местный житель. В ходе осмотра места происшествия видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшего не обнаружено», — отметили в ведомстве.
Назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы. Следователи устанавливают точную причину смерти мужчины, очаг возгорания и все обстоятельства трагедии.
В МЧС сообщали, что в Прибрежном горел одноэтажный кирпичный дом. На месте несколько часов работали экстренные службы: в тушении участвовали три спецмашины и 11 спасателей.