«Балтика» вмешалась в борьбу за чемпионство: команда Талалаева на выезде сыграла вничью с «Краснодаром»

Калининградская «Балтика» на выезде упустила в добавленное время победу над действующим чемпионом России — футбольным клубом «Краснодар». Трансляцию поединка вёл телеканал «Матч ТВ».

В первом тайме балтийцы сдержали натиск соперника. Как и обещал перед встречей старший тренер калининградцев Юрий Нагайцев, бело-синие отодвинули игру от своей штрафной. В итоге хозяева за весь первый тайм ни разу не попали в створ ворот. Зато дальний удар Мингияна Бевеева оказался точным.

После перерыва нападающий южан Хуан Баселли сравнял счёт. Через пять минут нападающий «Балтики» Дерик Ласерда поборолся с защитником и заставил того ошибиться: рикошетом от ноги Максима Петрова мяч попал в штангу и закатился в ворота. Уже в добавленное время краснодарцы всё-таки затолкали мяч в сетку в сутолоке у ворот калининградцев. Ничья — 2:2. Третья подряд для «Балтики».