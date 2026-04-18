«Локомотив» сложил полномочия: калининградки покидают Кубок России после битвы с «Корабелкой»

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили по сумме двух матчей «Корабелки» и вылетели из Кубка России. Ответная игра в субботу, 18 апреля, завершилась со счётом 3:2, сообщает корреспондент «Клопс».

Несмотря на самоотверженную игру и победу на тай-брейке, «Локомотив» не смог пробиться в «Финал шести». После поражения в первой встрече (1:3) подопечным Андрея Воронкова была необходима только уверенная победа, чтобы рассчитывать на «золотой сет». Однако петербургская «Корабелка», приехавшая в статусе фаворита, сумела навязать свою игру и забрать необходимые две партии.

Качели первой половины матча

Старт встречи подарил болельщикам надежду. Команды шли вровень до середины первого сета, пока на подаче Веры Костючик «Локо» не организовал рывок — 9:7. Гости пытались сбить темп тайм-аутами, но калининградки методично наращивали преимущество (16:11, 19:15). В нервной концовке, когда «Корабелка» сократила отставание до минимума (21:20), своевременный выход на подачу капитана Екатерины Любушкиной помог хозяйкам дожать соперника — 25:22.

Второй сет стал зеркальным отражением первого. «Локомотив» забуксовал в приёме и не мог найти управу на легионера гостей Морено. Эйс Киси Насименто (10:12) ненадолго вернул интригу, но «Корабелка» быстро отвоевала контроль и уверенно забрала партию — 17:25.

Феерия в третьем сете и роковой четвёртый

Третья партия стала лучшим отрезком «Локомотива» в матче. На подачах Анны Погорельченко калининградки выдали феноменальный рывок в 8 очков подряд. Счёт 16:5 в пользу хозяек не оставил гостям шансов — сет завершился разгромом петербурженок 25:13.

Решающая битва развернулась в четвёртом сете. Начав с 0:3, «Локо» сумел сравнять счёт (6:6). В этот момент «Корабелка» понесла потерю: площадку, хромая, покинула Елизавета Пальшина. Казалось, это шанс для хозяек, но гости, напротив, мобилизовались.

При счёте 11:17 Андрей Воронков взял «просмотр», скорее для того, чтобы дать команде передышку. Выход Марины Аслямовой вместо Анастасии Капраловой оживил игру — «Локомотив» совершил камбэк до 18:18.

Однако в самый ответственный момент удача отвернулась от калининградок. Ошибка Веры Костючик (попадание в антенну) и результативные атаки всё той же Морено позволили «Корабелке» забрать сет — 22:25.

Итоги сезона

Поскольку по сумме двух встреч петербургский клуб обеспечил себе выход в «Финал шести», пятый сет превратился в формальность. В ничего не значащем тай-брейке «Локомотив» вырвал победу, которая стала для команды слабым утешением.

Этот матч официально подвёл черту под сезоном для калининградского клуба. В 2026 году «Локомотив» лишился обоих главных трофеев, уступив титул чемпиона страны и сложив полномочия обладателя Кубка России.

Теперь команду ждёт серьёзная работа над ошибками и летняя перезагрузка перед новым игровым годом.