В Калининграде под окнами дома на Банковской нашли тело пожилой женщины (фото)

В Калининграде на улице Банковской под окнами дома №35 с раннего утра лежит тело пожилой женщины. Об этом «Клопс» рассказали очевидцы в воскресенье, 19 апреля.

«Ей около 80 лет, жила на четвёртом этаже. Мы раньше общались как соседки. О том, что выпала из окна примерно в пять утра, сообщил её сын. В семь утра вроде бы приходили следователи. Где-то в 11 утра тело всё ещё лежало под окнами, но ничем не было накрыто. Там рядом ходят люди, бегают собаки», — поделилась местная жительница Ольга.

Как отметила калининградка, жильцы дома звонили в «112» и дежурную часть полиции. В ответ правоохранители сказали, что «на место уже выехала машина».

«Клопс» обратился за комментарием в региональный СКР. В ведомстве уточнили, что погибла женщина 1932 года рождения. Проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства трагедии.