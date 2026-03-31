Найти инвестора и выйти на новый уровень: стартовал восьмой сезон «Бизнес Баттла»

В Калининграде начался приём заявок на участие в восьмом сезоне проекта «Бизнес Баттл» — главной площадки региона, где начинающие предприниматели могут получить реальные деньги, знания и поддержку от лидеров рынка.
В этом году старт сезона совпал с празднованием 80-летия Калининградской области. По словам губернатора Алексея Беспрозванных, то, что масштабная «битва стартапов» появилась именно в самом западном регионе, — неслучайно.
«Здесь с сектором малого и среднего предпринимательства связана почти четверть населения. Малый и средний бизнес, смелые предпринимательские инициативы играют важнейшую роль в местной экономике, они задают ритм её работы, помогают преодолевать вызовы кризисов и ограничений», — подчеркнул глава региона.
В 2025 году калининградский проект вышел за пределы региона. Успешный формат подхватили в других городах: «баттлы» уже проходят в Ставрополе и Саранске.
Главная ценность «Бизнес Баттла» не в красивых презентациях, а в том, что идеи доходят до реализации. Генеральный партнёр проекта — банк ВТБ — поддерживает конкурс с первого дня. Как отмечает заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, за восемь лет состязание превратилось в полноценную среду для роста.
«Мы наблюдаем, как неуклонно растёт число участников, качество проработки идей и масштаб проектов, которые выходят в финал. Наша цель — предоставлять ресурсы и возможности для предпринимателей, чтобы они могли успешно развивать свои идеи и добиваться поставленных целей», — рассказал Денис Бортников.
Тренд последних лет — бизнес стремительно молодеет. По словам Сергея Мясоедова, директора ведущей бизнес-школы России ИБДА РАНХиГС, о своём деле сегодня задумываются даже старшеклассники. И именно благодаря предпринимателям-новаторам российская экономика способна опережать другие страны в сфере «цифры» и прорывных технологий.
«"Бизнес Баттл" — это площадка, объединяющая авторов стартапов и "акул бизнеса" — опытных предпринимателей и топ-менеджеров, которые готовы помочь, поддержать и передать свои знания и опыт. Есть здесь и инвесторы, которые готовы вложить деньги в новые проекты. Это правильная инициатива, которая может помочь в развитии не только калининградского, но и российского бизнеса», — отметил Сергей Мясоедов.
В новом сезоне наставники проекта традиционно выберут в свои команды перспективные стартапы и помогут им докрутить бизнес-модель до идеала.
За что будут бороться финалисты в этом году:
- 1-е место — 2 млн рублей от ВТБ на развитие своего дела;
- 2-е место — бесплатное обучение по престижной программе МВА в ИБДА РАНХиГС (кстати, в 2025 году школа вновь вошла в топ-100 лучших бизнес-школ планеты);
- 3-е и 4-е места — 600 и 400 тыс. рублей от ВТБ;
- 5-е место — промопакет от медиагруппы «Западная пресса» на 350 тыс. рублей.
Подать заявку на участие в восьмом сезоне можно до 18:00 27 апреля. Ключевое условие: участнику должно быть больше 18 лет, а бизнес должен быть зарегистрирован на территории Калининградской области.
Все подробности, этапы конкурса и форма заявки — на официальном сайте бизнесбаттл.рф.
