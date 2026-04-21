«Новые открытия и новый опыт»: Елена Шендерюк о том, почему стоит участвовать в «Бизнес Баттле»

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

У начинающих калининградских предпринимателей осталось меньше недели, чтобы успеть заявить о себе на «Бизнес Баттле» — проекте, который даёт шанс не только получить поддержку топовых экспертов, но и выиграть крупные средства на развитие своего дела. Как и в предыдущих сезонах, генеральным спонсором проекта стал ВТБ, а одним из наставников — Елена Шендерюк, управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка. Она обратилась к потенциальным участникам «битвы стартапов» и рассказала, ради чего сотни предпринимателей ежегодно идут в проект:

«Старт каждого сезона "Бизнес Баттла" — это новые открытия, новый опыт, новые надежды. Я, как и другие наставники, собираю свою команду, ищу интересные бизнес-идеи и перспективные проекты, креативные решения! Ежегодно на участие в битве стартапов подаётся сотни заявок, десятки участников попадают в офлайн-этап, приобретая бесценный опыт, а пятеро — выходят в финал и получают ценные призы. ВТБ традиционно вручает 2 млн рублей победителю, а также 600 и 400 тыс. рублей за 3-е и 4-е места соответственно. Ждём ваших заявок и желаем успеха участникам».

Не упустите шанс привлечь крупные средства в свой проект. Приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» завершается 26 апреля в 18:00.

Как участвовать:

1. Перейдите на сайт бизнесбаттл.рф.

2. Выберите город Калининград.

3. Нажмите кнопку «Подать заявку».

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».