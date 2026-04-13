Учиться у создателя «Шаакен Дорфа»: Александр Чуев набирает команду в новый сезон «Бизнес Баттла» (видео)

Продолжается приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» — масштабного проекта, который объединяет ведущих бизнесменов региона и начинающих предпринимателей. «Бизнес Баттл» — это уникальная площадка, где малый бизнес может получить новые знания, поддержку и шанс масштабировать своё дело под руководством опытных экспертов.
Одним из наставников в новом сезоне стал Александр Чуев — сооснователь известного семейного производства «Шаакен Дорф» в Некрасово, куда калининградцы и гости нашей области приезжают за крафтовым сыром, конфетами, зефиром и запечённым марципаном. Специально к старту восьмого сезона «Бизнес Баттла» Александр Чуев подготовил видеоприветствие и приглашает начинающих предпринимателей в свою команду.
Успейте подать заявку на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» до 18:00 26 апреля 2026 года включительно. Переходите на официальный сайт проекта бизнесбаттл.рф, выбирайте город «Калининград» и жмите кнопку «Подать заявку».
