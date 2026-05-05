«Бизнес Баттл»: участники восьмого сезона станут известны 12 мая

Объявление итогов отборочного этапа проекта «Бизнес Баттл» переносится на 12 мая. Масштабный «День бизнеса» пройдёт в замке Нойхаузен, а специальным гостем мероприятия станет губернатор Калининградской области.

О желании войти в команду восьмого сезона «битвы стартапов» заявили 126 калининградских предпринимателей — все они приглашаются на «День бизнеса». Для участников мероприятия организаторы подготовили насыщенную деловую программу: наставники проекта проведут полезные мастер-классы, а главным событием станет открытый диалог с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных — глава региона лично встретится с начинающими предпринимателями и ответит на их вопросы.

Программа «Дня бизнеса»:

12:00–12:15 — приветствие ведущей и организаторов. 12:15–12:50 — Сергей Рыжиков, СЕО и совладелец «1С-Битрикс» и онлайн-сервиса для управления бизнесом «Битрикс 24». Тема: «Бизнес в эпоху AI-агентов». 12:50–13:20 — Ольга Тесленко, директор Ассоциации индустрии гостеприимства Калининградской области. Тема: «Дизайн-мышление как инструмент роста». 13:20–13:50 — Александр Чуев, сооснователь семейного производства «Шаакен Дорф», шоколатье с опытом более 15 лет. Тема: «Наследие в бизнесе. Сохранение наследия области и передача будущим поколениям на примере семейного производства "Шаакен Дорф"». 13:50–14:30 — Сергей Гоз, президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена». Тема: «Бизнес без иллюзий: мои ошибки и решения». 14:30–15:30 — кофе-брейк. 15:30–16:00 — Сергей Куренков, генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области. Тема: «Маркетинг впечатлений. Поймай свою жар-птицу». 16:00–16:30 — Елена Шендерюк, управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка, кандидат экономических наук. Приветствие от банка ВТБ. Сессия вопросов и ответов. 16:30–17:00 — Олег Пономарёв, учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук. Тема: «Эволюции и революции в ретейле». 17:00–18:00 — встреча губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных с начинающими предпринимателями. Приветствие, сессия вопросов и ответов.

В финальной части мероприятия, после 18:00, разрешится главная интрига отборочного этапа. Наставники назовут имена 20 счастливчиков (каждый отберёт в свою команду по четыре человека), которые продолжат путь в основных этапах «Бизнес Баттла» и будут претендовать на главный приз — 2 миллиона рублей от ВТБ.

Организаторы обращают особое внимание: предстоящий «День бизнеса» — это закрытое событие. На него приглашаются исключительно авторы заявок (участники заочного этапа проекта). Все заявители уже получили персональные приглашения на электронную почту. Тех, кто ещё не успел подтвердить своё присутствие, просят оперативно зарегистрироваться на сайте бизнесбаттл.рф.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».