Конкурс — шесть человек на место: «Бизнес Баттл» подвёл итоги заявочного этапа

26 апреля завершился приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла». В 2026 году о желании представить свои проекты и побороться за главный приз — 2 миллиона рублей от ВТБ — заявили 120 предпринимателей Калининградской области. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали местное производство, туризм и ИТ-сектор.

Сейчас в «Бизнес Баттле» начинается этап отбора: наставники проекта детально изучают инициативы конкурсантов, проводят первые очные консультации и формируют составы своих команд.

Каждый наставник отберёт в свою команду по четыре начинающих предпринимателя. Имена двадцати участников, которые попадут в основные этапы «Бизнес Баттла», станут известны на мероприятии  «День бизнеса», которое состоится 13 мая в 12:00 в замке Нойхаузен. На «День бизнеса» приглашаются только заявители восьмого сезона проекта.

Программа «Дня бизнеса» будет включать не только выбор команд, но и мастер-классы наставников, а также открытый диалог с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава региона лично встретится с начинающими предпринимателями и ответит на их вопросы.

Внимание! На «День бизнеса» приглашаются все заявители — участники заочного этапа проекта. Необходима регистрация на сайте бизнесбаттл.рф.

Напомним, что в восьмом сезоне оценивать идеи и работать с участниками будут:

  1. Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»;
  2. Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области;
  3. Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук;
  4. Александр Чуев — управляющий семейным производством «Шаакен Дорф»;
  5. Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

