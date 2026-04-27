Конкурс — шесть человек на место: «Бизнес Баттл» подвёл итоги заявочного этапа

26 апреля завершился приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла». В 2026 году о желании представить свои проекты и побороться за главный приз — 2 миллиона рублей от ВТБ — заявили 120 предпринимателей Калининградской области. Самыми популярными направлениями в этом сезоне стали местное производство, туризм и ИТ-сектор.
Сейчас в «Бизнес Баттле» начинается этап отбора: наставники проекта детально изучают инициативы конкурсантов, проводят первые очные консультации и формируют составы своих команд.
Каждый наставник отберёт в свою команду по четыре начинающих предпринимателя. Имена двадцати участников, которые попадут в основные этапы «Бизнес Баттла», станут известны на мероприятии «День бизнеса», которое состоится 13 мая в 12:00 в замке Нойхаузен. На «День бизнеса» приглашаются только заявители восьмого сезона проекта.
Программа «Дня бизнеса» будет включать не только выбор команд, но и мастер-классы наставников, а также открытый диалог с губернатором Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава региона лично встретится с начинающими предпринимателями и ответит на их вопросы.
Внимание! На «День бизнеса» приглашаются все заявители — участники заочного этапа проекта. Необходима регистрация на сайте бизнесбаттл.рф.
Напомним, что в восьмом сезоне оценивать идеи и работать с участниками будут:
- Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»;
- Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области;
- Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук;
- Александр Чуев — управляющий семейным производством «Шаакен Дорф»;
- Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка.
Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.
Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).
Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.
Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».