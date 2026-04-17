«Я готов делиться опытом»: президент БДК Сергей Гоз стал наставником восьмого сезона «Бизнес Баттла»

В Калининграде продолжается приём заявок на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» — проекта, который даёт начинающим предпринимателям возможность представить свою идею перед профессионалами, получить обратную связь и поддержку опытных наставников. На какие проекты обратит внимание президент Балтийского делового клуба и генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена» Сергей Гоз, смотрите в видео.

Подать заявку на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» можно до 26 апреля включительно. Для этого необходимо зайти на сайт бизнесбаттл.рф, выбрать Калининград и заполнить анкету. Лучшие проекты получат шанс на мощную прокачку и реальные инвестиции на развитие своего дела.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

Восьмой сезон проекта «Бизнес Баттл»
