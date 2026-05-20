5 цитат, которые вдохновляют идти вперёд: наставники «Бизнес Баттла» о лидерстве, кризисах и личном опыте

Ссылка 12 мая стартовал восьмой сезон «Бизнес Баттла». На «Дне бизнеса» молодые предприниматели получили шанс пообщаться с местными гуру — и услышать их формулы успеха, проверенные временем. Слова наставников — про «окно возможностей», «эмоции и впечатления», «цену репутации», метафора о том, что «отлив покажет, кто плавал нагишом», — мотивируют искать своё и не бояться ошибок. Собрали для вас пять главных цитат, которые помогут идти вперёд и не останавливаться даже в непростой момент.

Сергей Гоз, президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»: «В кризис ищите окно возможностей. В любом кризисе оно есть, только нужно его мониторить, поэтому всегда смотрите по сторонам. Берегите репутацию, она очень хрупкая вещь: зарабатывается сложно, а теряется моментально. Всегда заботьтесь о людях. Люди — это один из ваших основных ресурсов. И главное, помните: проблемы с которыми мы, предприниматели, сталкиваемся, — это не проблемы бизнеса, это проблемы принятия или непринятия управленческих решений».

Сергей Куренков, генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области: « Продавайте не товар или услугу, продавайте эмоции и впечатления. Впечатление — это самое дорогое, что может быть. Акции не работают, скидки не работают. Только эмоции и только счастье — вот самый главный ресурс, который мы сейчас продаём нашим гостям. Довольный гость, клиент, потребитель — вы можете называть его по-разному, но не забывайте, довольный человек — это амбассадор вашего бренда, именно он будет транслировать положительные впечатления о вас и вашем продукте или услуге миру».

Олег Пономарёв, учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук: «Времена у предпринимателей непростые практически всегда. Конечно, очень легко работать в эпоху экономического подъёма: банки дают дешёвые деньги без ограничений, всё активно развивается. Метафора о том, что кризис — это время возможностей, абсолютно верна. Вы должны быть гибкими в кризис. И не забывайте: прилив поднимает все лодки, но только в отлив, когда вода уходит, выясняется, кто плавал нагишом».

Александр Чуев, управляющий семейным производством «Шаакен Дорф»: «Пробуйте. Лучше делать и ошибаться, чем сидеть на месте без движения. Мы тоже начинали непросто и с небольших шагов. Главное — помнить, что на месте стоять нельзя. Не останавливайтесь. Не получился первый шаг? Нужно делать второй, третий, четвёртый, пятый. А мы с командой всегда рядом и готовы делиться опытом».

Елена Шендерюк, управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка: «Не надо бояться трудностей и неудач! Бизнес делают смелые, дерзкие, уверенные и настойчивые. Наши ошибки — это наш опыт, наши новые возможности. В бизнесе, как и в жизни, важно научиться слушать и слышать. Берите знания, опыт, формируйте своё видение вместе с теми, кто с вами рядом. Учитесь быть гибкими, меняйтесь, пробуйте: главное — не останавливаться! Дорогу осилит идущий вместе с сильной и профессиональной командой».