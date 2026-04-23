2 миллиона рублей и топовые наставники: осталось 3 дня, чтобы попасть в «Бизнес Баттл»

26 апреля ровно в 18:00 закроется приём заявок на восьмой сезон «Бизнес Баттла». У калининградских предпринимателей осталось всего три дня, чтобы заявить о своём участии в проекте.

«Бизнес Баттл» — это не просто конкурс. Здесь опытные предприниматели помогают начинающим, дают советы и деньги на развитие, открывают двери в закрытые деловые круги и помогают избежать ошибок на старте.

Кто будет прокачивать ваши проекты?

Ваши бизнес-проекты будут разбирать, критиковать и доводить до идеала топовые эксперты. Попасть к ним на личную консультацию в обычной жизни — задача со звёздочкой, а на проекте один из них станет вашим личным наставником. В восьмом сезоне команды набирают:

Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена». Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области. Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук. Александр Чуев — управляющий семейным производством «Шаакен Дорф». Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка.

Ради чего стоит рискнуть?

Призовой фонд.

Даже просто участие и нетворкинг окупают потраченное на заявку время. Но финалистов ждут по-настоящему серьёзные призы:

1-е место: 2 миллиона рублей на развитие дела от генерального спонсора — банка ВТБ. 2-е место: обучение по престижной программе МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. 3-е и 4-е места: 600 тысяч и 400 тысяч рублей от ВТБ соответственно. 5-е место: промопакет на 350 тысяч рублей от медиагруппы «Западная пресса».

Кому точно стоит подать заявку?

Условия максимально простые: вам уже исполнилось 18 лет, ваш проект реализуется (или будет реализован) на территории Калининградской области. Неважно, есть ли у вас уже действующий бизнес, который нужно масштабировать, или вы только-только запускаете совершенно новое направление. Шанс есть у каждого.

Торопитесь! Времени на долгие раздумья уже нет. Переходите на официальный сайт проекта бизнесбаттл.рф, выбирайте город «Калининград», жмите кнопку «Подать заявку» и заполняйте анкету.

Обратите внимание: заявки принимаются до 18:00 26 апреля.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».