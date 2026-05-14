Нейросети, экология и туризм со смыслом: наставники назвали участников восьмого сезона «Бизнес Баттла»

12 мая в исторических стенах замка Нойхаузен прошёл масштабный «День бизнеса», ключевым событием которого стало подведение итогов отборочного этапа восьмого сезона «Бизнес Баттла» и объявление команд, которые продолжат борьбу за главные призы проекта — 2 миллиона рублей от ВТБ и обучение по программе МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.

В этом году о своём желании попасть в проект заявили 126 калининградских предпринимателей — все они были приглашены на старт сезона и стали участниками насыщенной программы: послушали мастер-классы от ведущих предпринимателей региона, узнали о развитии бизнеса в эпоху AI-агентов, об эволюции в ретейле, маркетинге впечатлений и дизайн-мышлении.

Специальным гостем «Дня бизнеса» стал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Глава региона провёл открытый диалог с начинающими предпринимателями и ответил на волнующие их вопросы.

Главная интрига мероприятия разрешилась вечером: пятеро наставников проекта огласили составы своих команд.

Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»

  1. Игорь Гуреев — «На заре».
  2. Александр Наливайко — «Велобайк-Калининград».
  3. Салават Мукминов — «ЭкоРезина Балтика».
  4. Кирилл Звягин — «Ярядом».

Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области

  1. Мария Козловская — «Создано в Калининграде» (первое концептуальное пространство локальных дизайнеров в туристическом центре).
  2. Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье».
  3. Ангелина Фурс — FURS | Семейная мастерская Анатолия Фурса.
  4. Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб».

Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук

  1. Павел Антипов — «АвтоСнаб».
  2. Иван Сергеев — «Пульсар» (Pulsar). Пульс твоего бизнеса.
  3. Артём Белоусов — «Школьная лига квизов».
  4. Денис Залецкис — «Призма» — сервис управления цифровым присутствием для отелей и кафе.

Александр Чуев — управляющий семейным производством «Шаакен Дорф»

  1. Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура».
  2. Валерия Ваха — «НейроКидс».
  3. Сергей Боровков — «Разогрев».
  4. Анна Забелина — «Руки, которые видят».

Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка

  1. Анна Муругова — бренд одежды и аксессуаров из макраме «Медленные вещи».
  2. Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».
  3. Ирина Назарикова — инклюзивный центр кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «РАСтущий Мир».
  4. Сергей Вольный — Историческая сыроварня Заалау.

Впереди участников ждёт плотная работа с наставниками: акселерация проектов, доработка бизнес-моделей и очные этапы защит. Следите за ходом проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

