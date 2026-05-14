Нейросети, экология и туризм со смыслом: наставники назвали участников восьмого сезона «Бизнес Баттла»

12 мая в исторических стенах замка Нойхаузен прошёл масштабный «День бизнеса», ключевым событием которого стало подведение итогов отборочного этапа восьмого сезона «Бизнес Баттла» и объявление команд, которые продолжат борьбу за главные призы проекта — 2 миллиона рублей от ВТБ и обучение по программе МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС.
В этом году о своём желании попасть в проект заявили 126 калининградских предпринимателей — все они были приглашены на старт сезона и стали участниками насыщенной программы: послушали мастер-классы от ведущих предпринимателей региона, узнали о развитии бизнеса в эпоху AI-агентов, об эволюции в ретейле, маркетинге впечатлений и дизайн-мышлении.
Специальным гостем «Дня бизнеса» стал губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных. Глава региона провёл открытый диалог с начинающими предпринимателями и ответил на волнующие их вопросы.
Главная интрига мероприятия разрешилась вечером: пятеро наставников проекта огласили составы своих команд.
Сергей Гоз — президент Балтийского делового клуба, генеральный директор транспортной компании ООО «Сталена»
- Игорь Гуреев — «На заре».
- Александр Наливайко — «Велобайк-Калининград».
- Салават Мукминов — «ЭкоРезина Балтика».
- Кирилл Звягин — «Ярядом».
Сергей Куренков — генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, заместитель руководителя представительства ФРИО в Калининградской области
- Мария Козловская — «Создано в Калининграде» (первое концептуальное пространство локальных дизайнеров в туристическом центре).
- Анжелика Лебедева — «Сказочное Холмогорье».
- Ангелина Фурс — FURS | Семейная мастерская Анатолия Фурса.
- Евгения Снежко — авторская пекарня «ПРОСО Хлеб».
Олег Пономарёв — учредитель «SPAR Калининград», доктор экономических наук
- Павел Антипов — «АвтоСнаб».
- Иван Сергеев — «Пульсар» (Pulsar). Пульс твоего бизнеса.
- Артём Белоусов — «Школьная лига квизов».
- Денис Залецкис — «Призма» — сервис управления цифровым присутствием для отелей и кафе.
Александр Чуев — управляющий семейным производством «Шаакен Дорф»
- Екатерина Дмитриева — «Пластик Хара Хура».
- Валерия Ваха — «НейроКидс».
- Сергей Боровков — «Разогрев».
- Анна Забелина — «Руки, которые видят».
Елена Шендерюк — управляющая ВТБ в Калининградской области, вице-президент банка
- Анна Муругова — бренд одежды и аксессуаров из макраме «Медленные вещи».
- Владимир Галашов — студия звукозаписи и лейбл «Культура Века».
- Ирина Назарикова — инклюзивный центр кратковременного пребывания для детей с ОВЗ «РАСтущий Мир».
- Сергей Вольный — Историческая сыроварня Заалау.
Впереди участников ждёт плотная работа с наставниками: акселерация проектов, доработка бизнес-моделей и очные этапы защит. Следите за ходом проекта на официальном сайте «Бизнес Баттла» бизнесбаттл.рф.
Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.
Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).
Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.
Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», КТПП, Балтийский деловой клуб.
Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».