Есть идея для турбизнеса: наставник «Бизнес Баттла» Сергей Куренков собирает команду (видео)

В Калининградской области завершается приём заявок в восьмой сезон «Бизнес Баттла». Кто попадёт в проект и сможет претендовать на главный приз — 2 миллиона рублей, — станет известно после 26 апреля, а пока у начинающих предпринимателей есть время, чтобы тщательно подготовиться и познакомиться с наставниками.

Кому отдаст предпочтение на этапе отбора генеральный менеджер и владелец ELISA HOTELS & RESORTS, а также заместитель руководителя калининградского представительства Федерации рестораторов и отельеров Сергей Куренков, смотрите в видео.

Видите своё будущее в сфере гостеприимства, туризма, еды вне дома? Хотите сделать Калининградскую область удивительно привлекательной? Присоединяйтесь к восьмому сезону «Бизнес Баттла». Подавайте заявку на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» до 18:00 26 апреля 2026 года включительно. Переходите на официальный сайт проекта бизнесбаттл.рф, выбирайте город Калининград и жмите кнопку «Подать заявку».

Генеральный партнёр проекта: правительство Калининградской области.

Генеральный спонсор: банк ВТБ (ПАО).

Генеральный партнёр: Институт бизнеса и делового администрирования (ИБДА) РАНХиГС.

Партнёры проекта: Центр «Мой бизнес», Калининградская торгово-промышленная палата, Балтийский деловой клуб.

Организатор проекта: медиагруппа «Западная пресса».

Восьмой сезон проекта «Бизнес Баттл»
