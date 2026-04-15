Шёл за краш-тестом, а нашёл партнёров: как калининградец запустил сеть пекарен после участия в «Бизнес Баттле»

Приём заявок в восьмой сезон «Бизнес Баттла» в самом разгаре. Пока потенциальные кандидаты взвешивают все за и против, «Клопс» продолжает общаться с недавними финалистами проекта. Мы попросили одного из выпускников поделиться впечатлениями, а заодно рассказать, как развивается его дело после участия в «Бизнес Баттле». Самое время вдохновиться чужим успехом и сделать шаг к своему.

В 2025 году второе место в «Бизнес Баттле» занял Роман Ершов с концепцией «Мамино тепло» — сетью пекарен с ремесленным хлебом и выпечкой. Роман выиграл грант на бесплатное обучение по программе МВА в Институте бизнеса и делового администрирования РАНХиГС. Мы спросили предпринимателя, как проект помог ему запустить бизнес и почему не нужно бояться ошибок.

От табличек в Excel до первых реальных денег

Путь Романа в проект начался со случайного знакомства и совета подать заявку.

«На той стадии "Мамино тепло" существовало только в бумажном формате — были только таблички и всё, — вспоминает Роман. — Я понял, что "Бизнес Баттл" — это классная возможность проверить идею на прочность, устроить ей настоящий краш-тест.

Участие в проекте позволило оформить задумку в полноценную инструкцию к запуску. Удалось детально проработать концепцию, маркетинг и финансовую модель. Это был классный трамплин, который помог моему бизнесу случиться! К счастью, получилось заинтересовать людей: я нашёл партнёров и инвесторов, которые воодушевились идеей и предложили помощь».

Сегодня «Мамино тепло» — это уже далеко не просто идея на бумаге, а работающий бизнес с чётким планом масштабирования.

«Проект растёт, он у нас масштабный. Планируем полностью реализовать задуманное за два года, чтобы к концу 2027-го подвести итоги. Но уже сейчас бизнес живёт, приносит реальные деньги и выпускает продукт, который можно прийти и попробовать. На данный момент работают четыре торговые точки, а до конца года планируем открыть ещё шесть».

Люди — главный двигатель бизнеса

Любой предприниматель подтвердит, что связи решают многое. И именно окружение стало для Романа главным открытием на проекте.

«Больше всего мне запомнились люди. Общение с командой, наставниками, организаторами и даже с нашими конкурентами — это самое ценное. Всё это невероятно мотивировало, заряжало и заставляло работать над своим делом гораздо глубже. Ты начинаешь смотреть на привычные вещи шире и видеть новые возможности», — делится впечатлениями финалист.

Деньги за риск

«Я придерживаюсь мнения, что более успешны те компании, которые быстрее обучаются, быстрее впитывают знания, — продолжает Роман Ершов. — Поэтому в первую очередь советую начинающим предпринимателям учиться, а во вторую — не бояться и пробовать. Не бояться ошибок, пробовать что-то делать, заводить знакомства — в этом вся суть предпринимательства, потому что предприниматель, по-моему, человек, который постоянно рискует. Соответственно, риск — это главный актив».

Готовы рискнуть и превратить свою идею в работающий бизнес? Не ждите идеального момента, действуйте сейчас! Успейте подать заявку на участие в восьмом сезоне «Бизнес Баттла» до 18:00 26 апреля 2026 года включительно. Переходите на официальный сайт проекта бизнесбаттл.рф, выбирайте город «Калининград» и жмите кнопку «Подать заявку».

