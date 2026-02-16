Пикирующая сосулька, кульбит на окружной Калининграда и амурные аферы: 7 событий минувших выходных

1. С бизнес-центра «Калининградский пассаж» на площади Победы в воскресенье, 15 февраля, начали падать сосульки . Одна из ледяных пик пробила стекло припаркованного рядом автомобиля. Прибывшие сотрудники ГО и ЧС оградили часть тротуара у парковки сигнальной лентой, чтобы предотвратить новые инциденты.

2. На окружной Калининграда Land Cruiser в субботу, 14 февраля, около 13:00 скатился по снежной насыпи с высоты нескольких метров . Водитель не справился с управлением и в районе спуска к улице Гурьевской вылетел в глубокий овраг. Автомобиль перевернулся. Как рассказал один из свидетелей, в салоне сработали подушки безопасности, стёкла у машины остались целы.

3. Жители Калининградской области за сутки лишились 3 415 000 рублей, поверив телефонным мошенникам. 14 февраля бухгалтер из Пионерского перевела злоумышленникам 2 015 000 рублей. Пенсионерка из Калининграда отправила на «безопасный счёт» 895 000 рублей, поверив лже-сотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ. Повар из Калининграда стала жертвой схемы с «декларированием денежных средств» и перевела 505 000 рублей.

4. Калининградцев призвали не ходить в наушниках во время оттепели. В плюсовую погоду снег становится тяжелее и плотнее, что повышает риск его схода с крыш. Мокрая снежная масса увеличивает нагрузку на кровли, деревья и провода и при падении за считаные секунды может привести к серьёзным травмам.

5. Из-за ухудшения ледовой обстановки паромы на Балтийской косе будут швартоваться по новой схеме. Об этом сообщалось в воскресенье, 15 февраля. С 3:00 до 6:00 в понедельник, 16 февраля, юго-восточный и восточный ветер усилится до 12–17 м/с, высота волны составит 1–1,5 метра. В связи с этим паром будет приходить носовой частью к причалам, транспорту придётся покидать борт задним ходом.

6. В Калининграде продолжается усиленная уборка снега. В городе в субботу, 14 февраля, были задействованы более 50 единиц собственной и арендованной техники и 551 сотрудник МБУ «Чистота». Коммунальные службы работали без перерыва весь день и ночь. В первую очередь расчистили основные магистрали — проспекты Мира, Советский, Победы, Ленинский, а также улицы Черняховского, Багратиона, Октябрьскую, Киевскую и Дзержинского. Затем техника перешла на менее загруженные дороги.

7. В Екатеринбурге калининградский «Локомотив» уступил «Уралочке-НТМК» в 23-м туре Суперлиги со счётом 2:3. Матч состоялся в субботу, 14 февраля. Наши девушки уверенно выиграли первую партию 25:19, но во втором сете уступили с зеркальным счётом 19:25. Третий сет «Локомотив» вел с преимуществом, имел пять сетболов, но хозяйки вырвали победу 26:24. Четвёртая партия осталась за калининградками — 25:23, и игра дошла до тай-брейка. В решающем сете наши девушки вели, но «Уралочка» набрала пять очков подряд и оформила итоговую победу 3:2.