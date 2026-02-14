Бились 2,5 часа: волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Уралочке» в сумасшедшем матче Суперлиги

ВКонтакте

Волейболистки калининградского «Локомотива» уступили «Уралочке-НТМК» в 23-м туре Суперлиги. Игра в Екатеринбурге в субботу, 14 февраля, завершилась победой хозяев со счётом 3:2, сообщает корреспондент «Клопс».

Начало встречи осталось явно за нашими девушками. Гости смотрелись на площадке очень уверенно и спокойно взяли партию с результатом 19:25. Местные девушки не смогли наладить игру на блоке, у наших же в этом компоненте всё получилось.

Второй сет проходил так же как и первый, но в конце уже активнее были хозяйки. В итоге получился зеркальный счёт — 25:19. Теперь уже «Локомотив» допустил слишком много ошибок, что и привело к поражению.

Настоящая интрига развернулась в третьей партии. Калининградки были всё время впереди (3:7, 8:12, 16:20). Даже когда соперницы сокращали отставание до трёх очков, казалось, что наши всё прекрасно контролируют. При счёте 19:22 дважды подряд очки приносит блок Полин Беликовой, в копилке «Локомотива» оказалось сразу 5 сетболов. Но хозяйки бросились отыгрываться и сначала сравняли счёт (24:24), а потом и вовсе вырвали победу — 26:24.

Такая ошеломлящая концовка третьей партии не сломила «Локо»: дальше подопечным Андрея Воронкова удалось сыграть как с чистого листа: почти до конца шла упорная борьба, а на финише всё же удалось взять верх — 25:23. Победителя предстояло выявлять на тай-брейке.

Пятая партия началась просто волшебно для калининградок: сначала 0:3, потом 3:8. Включилась бразильянка Киси Насименто и двумя точными ударами довела счёт до 8:11. Казалось, что нити игры снова в руках наших девушек. Но набрав 13 очков (+3 от «Уралочки») «Локомотив» снова встал, позволив набрать хозяйкам арены 5 мячей подряд, а с ним и забрать победу — 3:2.