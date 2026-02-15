В центре Калининграда сосулька пробила стекло припаркованной у бизнес-центра машины (фото)

ВКонтакте

С бизнес-центра «Калининградский пассаж» на площади Победы начали падать сосули. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в воскресенье, 15 февраля.

По словам горожан, одна из ледяных глыб упала на припаркованный рядом автомобиль и пробила стекло. Водитель оставил машину и, предположительно, ещё не знает о повреждении.

Свидетели вызывали спасателей. Чтобы избежать новых происшествий, прибывшие на место сотрудники ГО и ЧС оградили часть тротуара возле парковки сигнальной лентой. По данным источника «Клопс», наледь с крыши завтра будут сбивать коммунальщики.