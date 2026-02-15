Калининградцев призвали не ходить в наушниках у домов во время оттепели

В плюсовую температуру снег становится тяжелее и плотнее, из-за чего увеличивается риск его схода с кровель. Соответствующее сообщение опубликовали в телеграм-канале МЧС по Калининградской области в воскресенье, 15 февраля.
Из-за влаги тяжёлая и липкая снежная масса повышает нагрузку на крыши, деревья и провода, а при падении на человека может привести к серьёзным травмам. Сход осадков с крыш происходит за считаные секунды, предугадать его практически невозможно, отметили в ведомстве.
Спасатели рекомендуют не игнорировать предупреждения и объявления о возможном сходе снега. Если вы услышали подозрительный шум, лучше прижаться к стене здания или отойти на безопасное расстояние. В МЧС также советуют не ходить в наушниках рядом с домами и не оставлять автомобили под крышами и навесами.
В Калининграде на Горького кровля паркинга обрушилась на припаркованные под ней автомобили. На Емельянова козырёк супермаркета рухнул на тротуар, при этом представители магазина заявили, что очищали его от снега.