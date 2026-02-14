За день калининградцы перевели мошенникам более 3,4 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жители Калининградской области за сутки лишились 3 415 000 рублей, поверив телефонным мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре в субботу, 14 февраля.

Бухгалтер из Пионерского перевела злоумышленникам 2 015 000 рублей. Аферисты представились сотрудниками ФСБ и заявили, что её сбережения якобы могут быть использованы для финансирования террористической организации. Под предлогом «сохранности средств» женщину убедили перечислить деньги на неизвестные счета.

Пенсионерка из Калининграда поверила лже-сотрудникам Росфинмониторинга и ФСБ и отправила на «безопасный счёт» 895 000 рублей. Повар из Калининграда стала жертвой схемы с «декларированием денежных средств» и перевела мошенникам 505 000 рублей.

Жителей региона призывают сохранять бдительность и при подозрительных звонках немедленно прерывать разговор.