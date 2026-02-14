В Калининграде Land Cruiser вылетел с Большой окружной, перевернулся и скатился в кювет (фото)

ВКонтакте

В Калининграде внедорожник Land Cruiser скатился с Большой окружной по снежной насыпи с высоты несколько метров. Об этом «Клопс» сообщают очевидцы.

ДТП произошло в субботу, 14 февраля, около 13:00. Водитель ехал по стороне, где расположено предприятие "Контур-терм", и не справился с управлением. В районе спуска к ул. Гурьевской машина вылетела с дороги в глубокий овраг, перевернулась и слетела по снежной насыпи. Как сообщают очевидцы, водитель практически не пострадал.

«В салоне всё перевёрнуто, но сработали подушки безопасности. На удивление даже стёкла целы», — рассказал свидетель.

На место выезжали спасатели. Они отключили аккумулятор, проверили местность на предмет разлива топлива и убедились, что водитель не нуждается в медицинской помощи.