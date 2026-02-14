Более 50 единиц техники и 551 сотрудник: Дятлова отчиталась об уборке снега в Калининграде

ВКонтакте

В Калининграде продолжается усиленная уборка снега. Как сообщила в своём телеграм-канале сити-менеджер Елена Дятлова, к работам привлечены более 50 единиц техники — собственной и арендованной — а также 551 сотрудник МБУ «Чистота».

По её словам, коммунальные службы работали без перерыва весь вчерашний день и всю ночь. В первую очередь были очищены основные городские магистрали — проспекты Мира, Советский, Победы, Ленинский, а также улицы Черняховского, Багратиона, Октябрьская, Киевская, Дзержинского. После этого техника перешла на дороги с меньшей интенсивностью движения.

«Все замечания и обращения калининградцев передаем в работу «Чистоте», в основном они касаются проездов и проходов к жилым домам — обрабатываем их, убираем колейность. Но можем это сделать только на той территории, которая относится к городской. Напомню, что проезды на придомовой территории и дворы — должны убирать управляющие компании», — добавила Дятлова.

Ночью коммунальщики занимались плужением центральных и второстепенных улиц. Работали отвалами — убирали снежную кашу, обрабатывали и очищали пешеходные зоны, а также вывозили снег.

В ближайшие два дня «Чистота» продолжит уборку города в круглосуточном режиме.