Хозяину сгоревшего под Калининградом дома и его дочери, потерявшим в пожаре близких, собрали более 2 млн рублей

После пожара в СНТ под Калининградом, где погибли мама и 9-летний сын, выжившим членам семьи неравнодушные горожане собрали более двух миллионов рублей на восстановление дома. О том, какую помощь оказали жители региона, «Клопс» рассказал друг и сосед пострадавших Михаил.
Мужчина говорит, что все эти дни стараются сами общаться с людьми, «не грузить» Максима материальными вопросами. Между тем он знает обо всех поступлениях, что идут на карту, и суммах, которые люди передают лично в руки. По словам Михаила, в первые дни звонков было столько, что за день по три раза приходилось заряжать телефон.
«Я знал, что наш мир не без добрых людей, но не думал, что их так много. Помимо денег, наших погорельцев одели с ног до головы полностью и досконально. Это и зимнее, и демисезонное, и летнее, и обувь, всё вплоть до нижнего белья», — рассказал мужчина.
Мне позвонил администратор торгового центра и сказал, что всем ТЦ они собрали новые вещи.
У нас уточняли размеры, и вот из этого центра привезли полную машину вещей — их очень много и они хорошие, новые. Уже на второй-третий день мне пришлось отказываться от такой помощи — Максим с Полиной столько не переносят, и складывать некуда», — говорит Михаил.
Семье предлагали мебель, бытовую технику, холодильники, телевизоры, микроволновые печи. Много было предложений временного жилья — пожить в однокомнатной квартире на Сельме, в конце Московского проспекта, на ул. Минусинской.
Вот люди периодически звонят, говорят, что квартира в новом доме стоит, мол, живите сколько нужно...
Но мы пока Максима не отпускаем, потому что сейчас Полина после больницы приедет домой, чтобы они у нас были под присмотром, чтобы он не был один со своей бедой и со своими тяжёлыми мыслями», — рассказывает друг семьи.
Михаил также говорит, что очень много предложений было связано с восстановлением дома, разбором завалов. Люди готовы были отдать тонну цемента, прислать бригаду рабочих для разбора дома — к сожалению, жильё не подлежит восстановлению, его придётся сносить.
«Одна женщина откуда-то знала мою семью, что мы многодетные и ещё друзей приютили.
Она принесла пакет продуктов со словами: «Не вздумайте отказаться!»
Ещё одна женщина приехала к дому и выгрузила хорошие новые вещи, дала в руки денег. Я не знаю даже как она меня нашла. Заставила записать её номер телефона — она действующий клинический психолог и готова бесплатно помогать девочке и Максиму. Ещё несколько предложений было от юридических фирм, которые также предлагали бесплатно свои услуги», — продолжает Михаил.
Что касается материальной помощи, то на карту, которую ему помогли оформить в сбербанке, поступило более двух миллионов рублей. Михаил говорит, что суммы приходят разные — от 58 рублей 97 копеек до 15000 рублей. И сейчас деньги потихоньку продолжают поступать.
«Мы всё понемногу собираем. Максим знает о всех денежных поступлениях. Пока ещё думаем, определяемся, как лучше быть, чтобы какой-то свой угол был...
Сейчас первая, основная цель – похороны близких...
Ездили к дому, Максим смотрел, когда отошел, поставили фотографии. А люди сделали там стихийный мемориал, несут лампадки, цветы, игрушки прямо к стене дома», — вздыхает собеседник «Клопс».
По стечению обстоятельств, за несколько дней до пожара Максим отдал паспорт в паспортный стол для прописки. Документ оперативно вернули по просьбе владельца. Водительские права мужчины уцелели — они лежали в машине. Свидетельство о рождении Полины восстанавливают.
«Гурьевская администрация нам помогает. Они с нами на связи, звонят, интересуются что нужно», — добавляет друг семьи.
Сам Максим говорит, что не ожидал такой поддержки и безмерно благодарен всем, кто проникся, не прошёл мимо горя его семьи.
«Спасибо и низкий поклон людям за каждую копейку, за каждое доброе слово, за всю ту помощь, что мы получили от вас...» — говорит мужчина.
Желающие могут переводить помощь на счёт Михаила:
Счёт 40817810420861631935
Карта Сбера 2202 2023 2497 3233
Тел. +79114512911 (Михаил Викторович З.)
При переводе можно добавить назначение платежа: «Для погорельцев».
Пожар в частном доме под Калининградом произошёл в ночь на 5 февраля. Огонь уничтожил дом семьи, где жили родители и двое детей. 48-летняя мама и девятилетний сын погибли. Отец спал на первом этаже и сумел выбраться, его 15-летняя дочь выпрыгнула из окна. Мужчина рассказал «Клопс» о трагедии.