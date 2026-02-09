Хозяину сгоревшего под Калининградом дома и его дочери, потерявшим в пожаре близких, собрали более 2 млн рублей

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

После пожара в СНТ под Калининградом, где погибли мама и 9-летний сын, выжившим членам семьи неравнодушные горожане собрали более двух миллионов рублей на восстановление дома. О том, какую помощь оказали жители региона, «Клопс» рассказал друг и сосед пострадавших Михаил.

Мужчина говорит, что все эти дни стараются сами общаться с людьми, «не грузить» Максима материальными вопросами. Между тем он знает обо всех поступлениях, что идут на карту, и суммах, которые люди передают лично в руки. По словам Михаила, в первые дни звонков было столько, что за день по три раза приходилось заряжать телефон.

«Я знал, что наш мир не без добрых людей, но не думал, что их так много. Помимо денег, наших погорельцев одели с ног до головы полностью и досконально. Это и зимнее, и демисезонное, и летнее, и обувь, всё вплоть до нижнего белья», — рассказал мужчина.

Мне позвонил администратор торгового центра и сказал, что всем ТЦ они собрали новые вещи.

У нас уточняли размеры, и вот из этого центра привезли полную машину вещей — их очень много и они хорошие, новые. Уже на второй-третий день мне пришлось отказываться от такой помощи — Максим с Полиной столько не переносят, и складывать некуда», — говорит Михаил.

Семье предлагали мебель, бытовую технику, холодильники, телевизоры, микроволновые печи. Много было предложений временного жилья — пожить в однокомнатной квартире на Сельме, в конце Московского проспекта, на ул. Минусинской.

Вот люди периодически звонят, говорят, что квартира в новом доме стоит, мол, живите сколько нужно...

Но мы пока Максима не отпускаем, потому что сейчас Полина после больницы приедет домой, чтобы они у нас были под присмотром, чтобы он не был один со своей бедой и со своими тяжёлыми мыслями», — рассказывает друг семьи.