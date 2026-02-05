Под Калининградом во время пожара погибли 9-летний мальчик и его мать, отец и дочь-подросток в больнице

В СНТ под Калининградом ночью произошёл пожар, который унёс жизни 9-летнего мальчика и его мамы. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР и прокуратуре.
Трагедия произошла в ночь на четверг, 5 февраля, в районе пос. Шоссейное. Около 01:00 загорелся частный двухэтажный дом, разгерметизировался газовый баллон. В особняке находилась семья из четырёх человек.
В результате происшествия погибла 48-летняя женщина и её 9-летний сын. Находившаяся в доме 15-летняя девочка и 45-летний глава семейства смогли спастись и госпитализированы в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, с участием следователя-криминалиста регионального управления СКР производится осмотр пожарища, допрашиваются свидетели, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. Будут назначены судебно-медицинские и пожарно-технические экспертизы. Ход следствия контролирует руководитель регионального СКР Дмитрий Канонеров.
Работу правоохранительных органов и экстренных служб координирует прокурор Гурьевского района Евгений Носов. На контроле прокуратуры находится установление причин и обстоятельств происшествия, ход процессуальной проверки по данному факту.
В ГУ МЧС пояснили, что площадь возгорания составила 120 м2. На месте происшествия работали 26 человек личного состава и семь единиц техники.