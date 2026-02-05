Под Калининградом во время пожара погибли 9-летний мальчик и его мать, отец и дочь-подросток в больнице

На месте происшествия работают экстренные службы и правоохранительные органы. Фото: Прокуратура Калининградской области, ГУ МЧС по Калининградской области

В СНТ под Калининградом ночью произошёл пожар, который унёс жизни 9-летнего мальчика и его мамы. Об этом «Клопс» сообщили в региональном СКР и прокуратуре.

Трагедия произошла в ночь на четверг, 5 февраля, в районе пос. Шоссейное. Около 01:00 загорелся частный двухэтажный дом, разгерметизировался газовый баллон. В особняке находилась семья из четырёх человек.

В результате происшествия погибла 48-летняя женщина и её 9-летний сын. Находившаяся в доме 15-летняя девочка и 45-летний глава семейства смогли спастись и госпитализированы в медицинское учреждение.