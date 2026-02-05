12:25

Стало известно о состоянии отца и дочери, спасшихся из горящего дома в СНТ под Калининградом

Хозяин сгоревшего дома в СНТ под Калининградом получил ожоги, его дочь в больнице с травмами. Об этом «Клопс» рассказал сам мужчина в четверг, 5 февраля. 

15-летняя девочка госпитализирована в Детскую областную больницу — у ребёнка ожоги и перелом ноги. Её готовят к операции. Школьница получила травму, выпрыгнув из окна своей комнаты. 

Мужчину спасло то, что он, единственный из семьи, спал на первом этаже и проснулся, когда второй уже полыхал. Подробности ЧП уточняются. О том, какую помощь можно оказать семье, читайте в ближайшее время на «Клопс». 

Частный дом в СНТ в районе посёлка Шоссейное загорелся в ночь на 5 февраля. Внутри находилась семья из четырёх человек. Мама и девятилетний сын погибли.

Пожар в СНТ под Калининградом, где погибли мама и 9-летний сын
