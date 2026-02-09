В Калининграде дети из футбольной команды, в которой играл погибший при пожаре мальчик, провели матч его памяти

ВКонтакте

Учащиеся Спортивной школы олимпийского резерва №5, где занимался погибший во время пожара под Калининградом 9-летний мальчик, организовали матч его памяти. Об этом «Клопс» рассказал отец ребёнка Максим.

Мероприятие состоялось в субботу, 7 февраля. Мальчик, которого тоже звали Максим, искренне увлекался футболом.

«Дети играли в траурных повязках, — со слезами рассказывает его папа. — Мы передали ребятам конфеты и печенье, чтобы они покушали, помянули моего сына. Мальчишки подписали мяч с тёплыми словами для Максима, который мы положим в гроб. Сыночек очень любил футбол».

Максим-старший признаётся, что был не в состоянии заниматься организацией похорон. Говорит, что «голова пока не на месте, осознание приходит медленно».

«Родители ребят из футбольного клуба, где занимался сынок, очень помогли. Всю организацию похорон взяли на себя. Папа мальчика, который играл в команде с моим Максимкой, занимался организационными вопросами. Собрали деньги, всё сделали. Спасибо им огромное», — говорит Максим.

Дочери, которая смогла выбраться из горящего дома через окно, сделали операцию. Её отпустят домой на прощание с близкими. Вечером в понедельник отец заберёт её из больницы по договорённости с врачом.

В среду, 11 февраля, в 12:00 состоится панихида в храме на ул. Киевской, 75. После этого мальчика и его маму похоронят на кладбище в Сазоновке Гурьевского района.