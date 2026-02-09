14:46

В Калининграде дети из футбольной команды, в которой играл погибший при пожаре мальчик, провели матч его памяти

Соседи и друзья погорельцев организовали на месте пожара импровизированный стихийный мемориал. Сюда приносят цветы, свечи, игрушки, кто-то положил футбольный мяч. | Фото: жительница СНТ
Учащиеся Спортивной школы олимпийского резерва №5, где занимался погибший во время пожара под Калининградом 9-летний мальчик, организовали матч его памяти. Об этом «Клопс» рассказал отец ребёнка Максим. 

Мероприятие состоялось в субботу, 7 февраля. Мальчик, которого тоже звали Максим, искренне увлекался футболом. 

«Дети играли в траурных повязках, — со слезами рассказывает его папа. — Мы передали ребятам конфеты и печенье, чтобы они покушали, помянули моего сына. Мальчишки подписали мяч с тёплыми словами для Максима, который мы положим в гроб. Сыночек очень любил футбол». 

Максим-старший признаётся, что был не в состоянии заниматься организацией похорон. Говорит, что «голова пока не на месте, осознание приходит медленно». 

«Родители ребят из футбольного клуба, где занимался сынок, очень помогли. Всю организацию похорон взяли на себя. Папа мальчика, который играл в команде с моим Максимкой, занимался организационными вопросами. Собрали деньги, всё сделали. Спасибо им огромное», — говорит Максим.

Дочери, которая смогла выбраться из горящего дома через окно, сделали операцию. Её отпустят домой на прощание с близкими. Вечером в понедельник отец заберёт её из больницы по договорённости с врачом.

В среду, 11 февраля, в 12:00 состоится панихида в храме на ул. Киевской, 75. После этого мальчика и его маму похоронят на кладбище в Сазоновке Гурьевского района. 

Пожар в частном доме под Калининградом произошёл в ночь на 5 февраля. Огонь уничтожил дом семьи, где жили родители и двое детей. 48-летняя мама и девятилетний сын погибли. Отец спал на первом этаже и сумел выбраться. Его 15-летняя дочь выпрыгнула из окна — девочка в больнице с переломом ноги. Мужчина рассказал «Клопс» о трагедии.

Пожар в СНТ под Калининградом, где погибли мама и 9-летний сын
